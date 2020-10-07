Украину ждет достаточно серьезный рост заболеваемости коронавирусом. Эпидемиолог предупредил, что страну, вероятно, не обойдет повторный жесткий карантин.

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что в ноябре в Украине могут регистрировать до 12 тысяч случаев заражения за сутки пишет НВ.

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ВОЗ прогнозирует, что ожидается обнаружение COVID-19 на уровне 9 тысяч ежедневно. Но я думаю, это не предел. Если у нас будут разрешать возможности лабораторной диагностики, то думаю, что у нас будет больше инфицированных,

- отметил врач.

И добавил, что в ноябре заболеваемость будет не менее 10-12 тысяч ежедневно.

А из-за того, что уже начался сезон острых респираторных заболеваний и сейчас высока вероятность заразиться не только COVID-19, это создает дополнительную нагрузку на медицинскую систему.

Поэтому, чтобы минимизировать риски, следует придерживаться основных рекомендаций:

соблюдать физическую дистанцию 2 метра,

часто проветривать помещение

следить за гигиеной рук

меньше находиться в помещениях с большим скоплением людей



Риск заражение коронавирусом / инфографика 24 канала

Также эпидемиолог не исключил возвращения жесткого карантина в Украине.

К слову, сегодня в Украине обнаружили 4753 больных коронавирусом – это самый большой суточный прирост с начала эпидемии. В общем SARS-CoV-2 уже инфицировались 239 тысяч украинцев, из них 105 тысяч уже выздоровели, при этом 4 597 – умерли из-за осложнений.