Вчені припустили, що препарат проти акне може бути ефективною при серцевих захворюваннях. Це вдалось встановити завдяки спостереженню за родиною зі спадковою кардіоміопатією.

Їх висновки опубліковані на сайті Європейської молекулярно-біологічної лабораторії в Гейдельберзі. Дилатаційна кардіоміопатія, яка характеризується збільшенням розміру лівого шлуночка серця, є основною причиною розвитку серцевої недостатності.

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Лікування, яке існує наразі, спрямоване на зниження навантаження на серце, однак згодом пацієнту з таким діагнозом, все одно необхідна трансплантація серця.

Вчені аналізували геном членів сім'ї й визначили мутацію P633L в гені, що кодує білок RBM20.

Хоча мутація була раніше невідома, вчені знали, що зміни в RBM20 викликають важку форму спадкової дилатаційної кардіоміопатії, яка пов'язана з термінальною стадією серцевої недостатності.

Трансретиноєва кислота (ATRA), яка регулює RBM20 і може частково виправляти зміни в клітинах.

Імовірно, збільшення експресії RBM20 дозволить скорегувати недостатню експресію білка, яка спостерігається у пацієнтів з дилатаційною кардіоміопатією, вважають вчені.