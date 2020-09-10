Серцеву недостатність пропонують лікувати препаратами проти вугрів
Вчені припустили, що препарат проти акне може бути ефективною при серцевих захворюваннях. Це вдалось встановити завдяки спостереженню за родиною зі спадковою кардіоміопатією.
Їх висновки опубліковані на сайті Європейської молекулярно-біологічної лабораторії в Гейдельберзі. Дилатаційна кардіоміопатія, яка характеризується збільшенням розміру лівого шлуночка серця, є основною причиною розвитку серцевої недостатності.
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Лікування, яке існує наразі, спрямоване на зниження навантаження на серце, однак згодом пацієнту з таким діагнозом, все одно необхідна трансплантація серця.
Хоча мутація була раніше невідома, вчені знали, що зміни в RBM20 викликають важку форму спадкової дилатаційної кардіоміопатії, яка пов'язана з термінальною стадією серцевої недостатності.
Трансретиноєва кислота (ATRA), яка регулює RBM20 і може частково виправляти зміни в клітинах.
Імовірно, збільшення експресії RBM20 дозволить скорегувати недостатню експресію білка, яка спостерігається у пацієнтів з дилатаційною кардіоміопатією, вважають вчені.