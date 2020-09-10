Ученые предположили, что препарат против акне может быть эффективным при сердечных заболеваниях. Это удалось установить благодаря наблюдению за семьей с наследственной кардиомиопатией.

Их выводы опубликованы на сайте Европейской молекулярно-биологической лаборатории в Гейдельберге. Дилатационная кардиомиопатия, характеризующаяся увеличением размера левого желудочка сердца, является основной причиной развития сердечной недостаточности.

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Лечение, которое существует сейчас, направлено на снижение нагрузки на сердце, однако впоследствии пациенту с таким диагнозом, все равно необходима трансплантация сердца.

Ученые анализировали геном членов семьи и определили мутацию P633L в гене, кодирующем белок RBM20.

Хотя мутация была ранее неизвестна, ученые знали, что изменения в RBM20 вызывают тяжелую форму наследственной дилатационной кардиомиопатии, которая связана с терминальной стадией сердечной недостаточности.

Трансретиноевая кислота (ATRA), которая регулирует RBM20 и может частично исправлять изменения в клетках.

Вероятно, увеличение экспрессии RBM20 позволит скорректировать недостаточную экспрессию белка, которая наблюдается у пациентов с дилатационной кардиомиопатией, считают ученые.