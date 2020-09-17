З початку епідемії коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні заразилися 2149 поліцейських.

Про випадки зараження COVID-19 в МВС повідомиляє пресслужба Нацполіції.

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Від початку пандемії одужали від коронавірусу 1 497 поліцейських. На сьогодні 652 працівників поліції перебувають на лікуванні.

На жаль, від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померло двоє поліцейських – у місті Києві та Івано-Франківській області.

Загалом від початку пандемії в країні виявили 166 244 інфікованих SARS-CoV-2. З них 73 913 вже одужали, але 3 400 – померли. Наразі від хвороби продовжують лікуватись близько 87 тисяч українців.



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