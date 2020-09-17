С начала эпидемии коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине заразились 2 149 полицейских.

О случаях заражения COVID-19 в МВД сообщает пресс-служба Нацполиции.

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С начала пандемии выздоровели от коронавируса 1 497 полицейских. На сегодня 652 сотрудника полиции находятся на лечении.

К сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли двое полицейских – в городе Киеве и Ивано-Франковской области.

В целом с начала пандемии в стране выявили 166 244 инфицированных SARS-CoV-2. Из них 73 913 уже выздоровели, но 3 400 – умерли. От болезни продолжают лечиться около 87 тысяч украинцев.



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