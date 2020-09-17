Сколько работников Нацполиции заразились коронавирусом
С начала эпидемии коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине заразились 2 149 полицейских.
О случаях заражения COVID-19 в МВД сообщает пресс-служба Нацполиции.
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С начала пандемии выздоровели от коронавируса 1 497 полицейских. На сегодня 652 сотрудника полиции находятся на лечении.
К сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли двое полицейских – в городе Киеве и Ивано-Франковской области.
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