Женщина поделилась, что она всегда была среди тех, кто мог есть все, что вздумается, а вес оставался примерно одинаковым. Однако ближе к 40 она заметила, что ее тело меняется, а вес увеличивается.

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Почему женщина решилась на изменения

Кроме того, у семьи Урваши были случаи сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, а это означало, что лишний вес может стать проблемой и для нее, увеличить риски развития этих болезней и у нее.

Моей маме, которой за 70, сейчас тяжело поднимать вещи. Я вижу, как ей тяжело, и хочу пытаться этого избежать. Я начала воображать своих будущих внуков (у меня есть дочь, которой за тридцать, но внуков еще нет) и как я хотела бы иметь возможность их поднять, когда будем украшать елку,

– поделилась женщина своими переживаниями.

В то же время Урваши и не вела пассивный образ жизни, наоборот – она пробежала два марафона – но никогда раньше не занималась силовыми тренировками.

Она решила обсудить этот вопрос с тренером, который помог составить план тренировок и рацион.

"Я не фанатка взвешивания, для меня это были просто цифры, но тренер измерил мой жир штангенциркулем и окружность моей талии, и показатели не вписывались в норму", - рассказала женщина.

Специалисты также просмотрели рацион женщины, оказалось, что она ела недостаточно, поэтому метаболизм замедлялся.

И главное – Урваши начала силовые тренировки, и это стало ключом к стройности.

Разница в моем теле была невероятной. Я, конечно, не только становилась сильнее, я чувствовала себя гораздо здоровее, мое самочувствие улучшилось, – рассказала женщина.

По ее словам, изменилась и форма ее тела – через 12 недель замеры показали, что она перешла в здоровую зону и это стало огромным облегчением.

Какие тренировки выполняет Урваши

Я занимаюсь тяжелой атлетикой 3 раза в неделю, один раз с тренером и дважды самостоятельно, следуя своему плану. В пятницу я занимаюсь йогой и медитацией, которая действительно настраивает меня на выходные.

Я тоже прохожу 10 тысяч шагов каждый день.

Урваши рассказала, что не считает калории, но следит за тем, чтобы получать ежедневно 100 г белка.

Секретики женщины, по ее мнению, помогли ей сохранить эффект похудения.