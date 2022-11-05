Нитраты, которыми богата листовая зелень, превращаются в организме в оксид азота, который способствует расширению сосудов, увеличению содержания кислорода в крови и предотвращает образование тромбов. Авторы нового исследования оценили влияние потребления продуктов с высоким содержанием нитритов и мышечных функций.

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Новое исследование пользы зелени

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья и пищевых привычках более 3,7 тысячи австралийцев, которые в течение 12 лет принимали участие в национальном исследовании диабета, ожирения и образа жизни. У тех, кто потреблял больше продуктов с нитратами, мышечная сила нижних конечностей была на 11% выше по сравнению с теми, кто реже добавлял в свой рацион листовую зелень. Это сказывается, в частности, на скорости ходьбы, которая у любителей шпината и пекинской капусты оказалась на 4% выше, чем другие добровольцы.

Авторы исследования также оценили физическую активность всех участников и обнаружили, что листовая зелень способствует укреплению мышечной силы независимо от того, занимались спортом те, кто ее регулярно потребляет. По словам ученых, оксид азота расслабляет и расширяет кровеносные сосуды, эффективно обеспечивая доставку кислорода мышечной ткани.

Сколько зелени нужно есть

Достаточно употреблять одну чашку листовую зелени в день, чтобы получить большую пользу для здоровья опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

– прокомментировал результаты исследования доктор Марк Сим.

Он также отметил, что богатые нитратами продукты гораздо более полезны, чем пищевые добавки с этими элементами. Кроме того, зелень содержит другие необходимые для здоровья витамины и минералы.