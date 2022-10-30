Углеводы – это тип питательных веществ, содержащихся в продуктах. Они бывают простыми (сахара) и сложными – крахмал и клетчатка (пищевые волокна).

Также на тему: Красное мясо оказалось не таким вредным, как считалось

В хлебе, крупах и картофеле содержится крахмал. Он быстро переваривается и вызывает резкий скачок уровня сахара и инсулина в крови и не обеспечивает длительной сытости. Сахар в природном виде содержится во фруктах, овощах и молоке.

Что лучше съесть

Самым полезным источником углеводов считаются цельнозерновые продукты – бурый рис, овсянка, цельнозерновой хлеб. В таких продуктах много минералов, витаминов и клетчатки. Пищевые волокна помогают снизить риск проблем с сердцем и сосудами.

ВОЗ рекомендует съедать не менее 400 г фруктов и овощей в день, кроме картофеля, батата и других корнеплодов с крахмалом. При этом важно употреблять свежие, замороженные и консервированные фрукты и овощи без добавления сахара. А порции фруктовых соков и сухофруктов, имеющих много натурального сахара и калорий, нужно ограничивать.