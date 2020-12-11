Без здоровых легких невозможно нормальное функционирование человеческого организма. Но вокруг этой темы существует множество мифов, искажений и неточностей, которые приводят к потере здоровья и жизни.

Вместе с врачом-пульмонологом Викторией Ялтонской Здоровье 24 разобрало наиболее распространенные мифы о здоровье легких.

Также на тему: Как сохранить здоровье легких: эффективные и практические советы семейного врача

Виктория Ялтонская, врач-пульмонолог, заведующая консультативно-диагностическим отделением КНП "Киевская городская клиническая больница №17".

Миф 1. Туберкулезом болеют только бедные люди

Туберкулез от бедности, нездорового питания или плохих условий проживания не возникает. Стоит понимать, что туберкулез – это распространенная проблема. Заразиться им может кто угодно и где угодно.

Виктория Ялтонская “Для этого должны быть два условия: возбудитель – бактерия туберкулеза и организм, восприимчивый к этой бактерии. В Украине очень много людей, больных туберкулезом, поэтому проконтактировать с ними можно почти всюду. Организм, который восприимчив к этой бактерии – это ослабленный организм”.

Ослаблять защиту организма может наша жизнь: стрессы, инфекционные заболевания, недолеченные болезни, курение, алкоголь, плохое питание. Если взять успешного человека, который находится в состоянии хронического стресса, ведет неправильный образ жизни да еще и часто находится (отдыхает) в местах скопления людей – риск подхватить туберкулез достаточно высок. Поэтому у обеспеченных и успешных людей диагноз туберкулез – не редкость.

Симптомы туберкулеза / Инфографика 24 канала

Миф 2. Я ничего не могу сделать, чтобы у меня не было рака легких

Заболеть онкологическим заболеванием боятся почти все, страх возникает, потому что это что-то неизвестное да еще и имеет много примеров страданий. В настоящее время для большинства онкологических диагнозов не установлена причина, которая приводит к их развитию.

Это касается и злокачественных образований в легких – ученые до сих пор не могут выделить, что именно вызывает превращение здоровых клеток организма в раковые. Известно, что это всегда много условий, несколько причин в одном организме. Но есть определенные факторы риска, которые могут провоцировать развитие злокачественных образований. Это то, что мы можем изменить, чтобы уберечь себя от заболевания.

Отказавшись от курения – мы убираем самый главный фактор риска развития онкопатологий легких. Не менее 70% людей с раком легких – курильщики, стаж курения которых превышает 30 лет. Известно, что курение более 30 лет увеличивает риск рака легких в 5-7 раз. Если же человек курил 20-30 лет и решил прекратить, то за 10 лет эти риски снижаются в 4 раза,

– подчеркнула пульмонолог.

В факторы риска также входит экология, но здесь речь идет не только о чистоте воздуха. Например, когда люди живут в доме, который отапливают твердым топливом или используют твердое топливо для приготовления пищи. Это тоже имеет негативное влияние на здоровье легких.

К факторам риска также относят вредные и опасные производственные среды. Например, вдыхание аэрозоля, образующегося при проведении сварочных работ. Даже, работа в складском помещении, без свежего воздуха при 8-12-часовой рабочей смене с длительным вдыханием запахов резины, химикатов тапила – может увеличивать риск развития онкологии.

Миф 3. Загрязненный воздух никак не влияет на здоровье легких

Негативное влияние загрязненного воздуха в домах или на улице на здоровье легких – доказано. Но плохая экология понятие достаточно широкое. Наибольшее влияние имеют выбросы в атмосферу с промышленных предприятий. Например, люди, которые живут вблизи заводов и постоянно вдыхают эти испарения – имеют большой риск развития заболеваний дыхательной системы. Также легким вредят выхлопные газы из авто.

Читайте также: Пневмония: виды, симптомы и лечение

Большой проблемой является асбест – это волокнистый материал, который, в частности, используется для термоизоляции и изготовления шифера. Под действием высоких температур, например, во время жары, на шифере образуются микротрещины и волокна попадают в воздух. Доказано, что все виды асбеста являются канцерогенными, то есть провоцируют развитие злокачественных клеток. А шифером покрыты многие крыши, порой люди даже делают из него заборы.

Виктория Ялтонская “Проблема плохой экологии или загрязненного воздуха в том, что это зависит не только от человека, но и от государства. В Украине, к сожалению, мало инициатив и законов, которые направлены на улучшение качества воздуха, если сравнивать с Европой”.

Проблема плохой экологии или загрязненного воздуха в том, что это зависит не только от человека, но и от государства. В Украине, к сожалению, мало инициатив и законов, которые направлены на улучшение качества воздуха, если сравнивать с Европой.

Миф 4. Хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) болеют только пенсионеры

ХОБЛ – это прогрессирующее хроническое заболевание. Для того, чтобы врач увидел клиническую картину, а пациент почувствовал симптомы, должно пройти много лет. Эта болезнь не возникает сразу и даже не за год.

Есть четыре стадии ХОБЛ. На первой пациент не чувствует ничего, на второй – могут быть легкие симптомы (утренний кашель, одышка при физической активности) и обострения. К врачу чаще всего обращаются на третьей или и на четвертой стадии, когда человек не может нормально передвигаться и страдает от сильного кашля. Но болезнь начала развиваться задолго до этого.

Чаще всего заболевания диагностируются после 50 лет. Но все чаще врачи в Украине и в мире обнаруживают ХОБЛ уже в 35-40 лет. Поэтому если в 45 лет диагностировали ХОБЛ, то минимум 5 лет назад заболевание начало развиваться,

– рассказала пульмонолог.

Когда появляются первые симптомы заболевания нужно обязательно обратиться к семейному врачу. Не нужно ждать 50 лет или момента, когда одышка начнет появляться в состоянии покоя и будет мешать нормальной жизни. Своевременная диагностика ХОБЛ позволяет остановить его прогрессирование, сохранить здоровье легких и улучшить состояние человека.

Миф 5. ХОБЛ нужно лечить только во время обострения

Пациентам с ХОБЛ требуется постоянная, пожизненная терапия. Ингаляционные препараты, которые используют при ХОБЛ – так называемая "базисная терапия" – позволяют остановить прогрессирование болезни, уменьшают симптомы, защищают от обострений и осложнений. Но этой рекомендации придерживаются не все. Часто пациенты прекращают лечение, выйдя из обострения, тем самым позволяя болезни дальше разрушать легкие.

Виктория Ялтонская “Так, например, объем легких здорового человека за год уменьшается на 50 мл, а у человека с ХОБЛ этот показатель вдвое больше. Каждое обострение – это еще минус 50-100 мл объема легких. И нетрудно посчитать, что происходит с легкими за несколько лет без адекватного лечения. Когда же человек с ХОБЛ принимает все необходимое лечение, то мы регистрируем приостановление прогрессирования болезни”.

Когда в организме развивается любая болезнь, мы должны с уважением относиться к своему здоровью и сохранять то, что есть. Заболевания – это своеобразный сигнал, чтобы человек осознал проблему и начала что-то делать. Лечить ХОБЛ нужно всегда, а не только во время обострений. Но в каком объеме – подбирает врач индивидуально для каждого пациента, ведь каждый организм – уникален.

Миф 6. Вред курения переоценен, а электронные сигареты – вообще безопасны

Курение обычных сигарет очень плохо влияет на нашу слизистую, останавливает очищение легких, а при длительном и активном курении – провоцирует изменения в клетках. В частности, они могут стать злокачественными, то есть начинается развитие онкопатологии.

Табачный дым плохо влияет на сердечно-сосудистую систему, увеличивает риск инсультов и инфарктов. Не стоит забывать и о пассивном курении – оно такое же вредное.

Курение разрушает наши легкие / Фото unsplash.com

Вейпы и другие различные электронные сигареты также не являются безопасными. Пока мы не можем аргументировать в цифрах насколько сильным является влияние альтернативных видов курения на организм человека, ведь период наблюдений очень мал. Человечество курит табак уже несколько сотен лет, поэтому его влияние известно, а электронные сигареты появились не так давно. Поэтому ученые пока исследуют, насколько вредными они являются – об их безопасности речь не идет.

Курение вейпов оказывает не только раздражающее, но и токсическое воздействие. Особенно, когда люди самостоятельно подбирают составы жидкостей, не соблюдая пропорций,

– подчеркнула пульмонолог.

Кальян человек активно курит в течение часа. То есть человек в течение короткого времени подпадает от воздействия большого количества токсичного дыма, с обычными сигаретами так не происходит. Дым кальяна очень сильно пересушивает слизистую: легкие хуже выполняют свою защитную функцию и все вредные вещества лучше проходят мимо барьеров в организме.

Также на тему: Как начать бегать и не бросить: советы для начинающих

В любом случае, чтобы вы не положили в прибор для курения – это будет вредно. Насколько большим будет это воздействие на организм – зависит от частоты, длительности и состава продукта. Но от любого курения следует отказаться.

Вопрос физической зависимости от курения, на мой взгляд, довольно преувеличен. Часть моих пациентов, например, не курят во время простуд – им неприятно и не хочется. Так о какой физической зависимости можем говорить? Курение вызывает преимущественно психологическую и социальную зависимость, которую побороть гораздо легче. Стоит лишь поставите такую цель. Я знаю сотни случаев, когда курильщик со стажем курения более 30 лет, поставив себе такую цель достигает ее за неделю (да, да!).

Миф 7. Астмой болеют только дети

В Украине около 200 тысяч человек с бронхиальной астмой. Считается, что большинство из них – это дети и молодые люди, но по факту это не совсем так.

В Великобритании считается, что около 20% населения имеет бронхиальную астму. В Украине это менее 1%. Да, климат у нас несколько иной, но главное отличие в том, что у нас не диагностируют самые легкие формы заболевания. Пациенты не доходят до медицинских учреждений, не считают себя больными, и ведь – не могут своевременно предотвратить прогрессирование болезни.

Виктория Ялтонская “Причиной развития бронхиальной астмы почти всегда является аллергический компонент. Другие триггеры подключаются позже: это курение, плохая экология, частые простудные заболевания, ожирение и дисгормональные проблемы”.

Астма бывает разной и это не всегда приступы одышки. Заболевание может проходить с очень легкими симптомами, которые часто можно не распознать. Если у человека есть предрасположенность к астме, которую не распознали в молодом возрасте – симптомы заболевания проявляются уже во взрослом возрасте. Ведь с возрастом добавляются другие раздражающие факторы, заболевание прогрессирует и пациент вынужден обратиться за помощью.

Миф 8. Заниматься спортом вредно, если у меня есть хотя бы какое-то заболевание легких

Наш организм создан таким образом, чтобы получать физическую нагрузку и быть активным. И если этого не делать, то мы как машина, на которой долго не ездили: ржавеем.

Физическая активность очень важна и должна быть постоянной. Объем и ее тип зависит от желания и возможностей каждого человека. Главное – систематичность. Людям с хроническими заболеваниями физическая нагрузка очень важна, она входит в программу реабилитации и лечения, отказываться от нее не стоит.

Что дает тренировка здоровью легких? Делает их более выносливыми и устойчивыми к раздражителям, инфекционным заболеваниям. Во время физических упражнений мы тренируем весь организм: мышцы, легкие, сердце и сосуды,

– рассказала врач.

Миф 9. Уже поздно бросать курить, если курю более 10 лет

Бросать курить нужно в любом возрасте и при любых условиях и это будет иметь положительное влияние на наш организм и здоровье. Главное, чтобы было осознанное решение взять ответственность за свое здоровье.

Польза зависит от того, насколько долго курит человек и развились ли уже сопутствующие заболевания. Если у курильщика нет конкретных заболеваний, то через 6 месяцев после отказа от курения легкие вернутся к здоровому состоянию. Так, будто человек никогда не курил.

Виктория Ялтонская “Если же человек курил в течение 30-50 лет и решил отказаться от этого – это также важно и полезно. В таком случае легкие уже не вернуться к здоровому состоянию, но значительно уменьшится риск обострения или развития болезней, которые уже начались.

Миф 10. Грипп – это не страшно. Вакцинироваться не нужно

Любое заболевание – это страшно. Это сигнал организму, что что-то не так и игнорировать это не нужно. Наш организм умен и многое может делать без нас, именно поэтому человечество до сих пор живет, но порой ему нужна наша помощь,

– утверждает врач.

Почему-то сформировалось мнение, что любая простуда проходит самостоятельно и это не страшно. Но мы забываем о людях с хроническими заболеваниями. Здоровый организм переносит грипп всегда легче, а у людей с ХОБЛ или астмой на хроническое заболевание наслаивается еще одно – нагрузка на организм удваивается, течение осложняется.

Грипп – это особое простудное заболевание, которое может быть очень опасным. Из всего перечня вирусных заболеваний (если не учитывать коронавирус) это самое сложное. При гриппе очень часто возникают осложнения, в частности, такие как пневмония и миокардит. Есть исследования, которые доказали, что тяжелое течение гриппа может провоцировать развитие диабета первого типа у детей.

Ученые не зря создали вакцину, которая может предотвращать заболевание и тяжелое течение гриппа. Сейчас у человечества есть инструмент, который позволяет нам болеть реже, а если и болеть, то легче и с меньшими осложнениями – это вакцинация. И не пользоваться им – это почти преступление.