Туберкулезом болеют только бездомные: опровергаем самые распространенные мифы о здоровье легких
Без здоровых легких невозможно нормальное функционирование человеческого организма. Но вокруг этой темы существует множество мифов, искажений и неточностей, которые приводят к потере здоровья и жизни.
Вместе с врачом-пульмонологом Викторией Ялтонской Здоровье 24 разобрало наиболее распространенные мифы о здоровье легких.
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Миф 1. Туберкулезом болеют только бедные люди
Туберкулез от бедности, нездорового питания или плохих условий проживания не возникает. Стоит понимать, что туберкулез – это распространенная проблема. Заразиться им может кто угодно и где угодно.
Ослаблять защиту организма может наша жизнь: стрессы, инфекционные заболевания, недолеченные болезни, курение, алкоголь, плохое питание. Если взять успешного человека, который находится в состоянии хронического стресса, ведет неправильный образ жизни да еще и часто находится (отдыхает) в местах скопления людей – риск подхватить туберкулез достаточно высок. Поэтому у обеспеченных и успешных людей диагноз туберкулез – не редкость.
Симптомы туберкулеза / Инфографика 24 канала
Миф 2. Я ничего не могу сделать, чтобы у меня не было рака легких
Заболеть онкологическим заболеванием боятся почти все, страх возникает, потому что это что-то неизвестное да еще и имеет много примеров страданий. В настоящее время для большинства онкологических диагнозов не установлена причина, которая приводит к их развитию.
Это касается и злокачественных образований в легких – ученые до сих пор не могут выделить, что именно вызывает превращение здоровых клеток организма в раковые. Известно, что это всегда много условий, несколько причин в одном организме. Но есть определенные факторы риска, которые могут провоцировать развитие злокачественных образований. Это то, что мы можем изменить, чтобы уберечь себя от заболевания.
Отказавшись от курения – мы убираем самый главный фактор риска развития онкопатологий легких. Не менее 70% людей с раком легких – курильщики, стаж курения которых превышает 30 лет. Известно, что курение более 30 лет увеличивает риск рака легких в 5-7 раз. Если же человек курил 20-30 лет и решил прекратить, то за 10 лет эти риски снижаются в 4 раза,
– подчеркнула пульмонолог.
В факторы риска также входит экология, но здесь речь идет не только о чистоте воздуха. Например, когда люди живут в доме, который отапливают твердым топливом или используют твердое топливо для приготовления пищи. Это тоже имеет негативное влияние на здоровье легких.
К факторам риска также относят вредные и опасные производственные среды. Например, вдыхание аэрозоля, образующегося при проведении сварочных работ. Даже, работа в складском помещении, без свежего воздуха при 8-12-часовой рабочей смене с длительным вдыханием запахов резины, химикатов тапила – может увеличивать риск развития онкологии.
Миф 3. Загрязненный воздух никак не влияет на здоровье легких
Негативное влияние загрязненного воздуха в домах или на улице на здоровье легких – доказано. Но плохая экология понятие достаточно широкое. Наибольшее влияние имеют выбросы в атмосферу с промышленных предприятий. Например, люди, которые живут вблизи заводов и постоянно вдыхают эти испарения – имеют большой риск развития заболеваний дыхательной системы. Также легким вредят выхлопные газы из авто.
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Большой проблемой является асбест – это волокнистый материал, который, в частности, используется для термоизоляции и изготовления шифера. Под действием высоких температур, например, во время жары, на шифере образуются микротрещины и волокна попадают в воздух. Доказано, что все виды асбеста являются канцерогенными, то есть провоцируют развитие злокачественных клеток. А шифером покрыты многие крыши, порой люди даже делают из него заборы.
Проблема плохой экологии или загрязненного воздуха в том, что это зависит не только от человека, но и от государства. В Украине, к сожалению, мало инициатив и законов, которые направлены на улучшение качества воздуха, если сравнивать с Европой.
Миф 4. Хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) болеют только пенсионеры
ХОБЛ – это прогрессирующее хроническое заболевание. Для того, чтобы врач увидел клиническую картину, а пациент почувствовал симптомы, должно пройти много лет. Эта болезнь не возникает сразу и даже не за год.
Есть четыре стадии ХОБЛ. На первой пациент не чувствует ничего, на второй – могут быть легкие симптомы (утренний кашель, одышка при физической активности) и обострения. К врачу чаще всего обращаются на третьей или и на четвертой стадии, когда человек не может нормально передвигаться и страдает от сильного кашля. Но болезнь начала развиваться задолго до этого.
Чаще всего заболевания диагностируются после 50 лет. Но все чаще врачи в Украине и в мире обнаруживают ХОБЛ уже в 35-40 лет. Поэтому если в 45 лет диагностировали ХОБЛ, то минимум 5 лет назад заболевание начало развиваться,
– рассказала пульмонолог.
Когда появляются первые симптомы заболевания нужно обязательно обратиться к семейному врачу. Не нужно ждать 50 лет или момента, когда одышка начнет появляться в состоянии покоя и будет мешать нормальной жизни. Своевременная диагностика ХОБЛ позволяет остановить его прогрессирование, сохранить здоровье легких и улучшить состояние человека.
Миф 5. ХОБЛ нужно лечить только во время обострения
Пациентам с ХОБЛ требуется постоянная, пожизненная терапия. Ингаляционные препараты, которые используют при ХОБЛ – так называемая "базисная терапия" – позволяют остановить прогрессирование болезни, уменьшают симптомы, защищают от обострений и осложнений. Но этой рекомендации придерживаются не все. Часто пациенты прекращают лечение, выйдя из обострения, тем самым позволяя болезни дальше разрушать легкие.
Когда в организме развивается любая болезнь, мы должны с уважением относиться к своему здоровью и сохранять то, что есть. Заболевания – это своеобразный сигнал, чтобы человек осознал проблему и начала что-то делать. Лечить ХОБЛ нужно всегда, а не только во время обострений. Но в каком объеме – подбирает врач индивидуально для каждого пациента, ведь каждый организм – уникален.
Миф 6. Вред курения переоценен, а электронные сигареты – вообще безопасны
Курение обычных сигарет очень плохо влияет на нашу слизистую, останавливает очищение легких, а при длительном и активном курении – провоцирует изменения в клетках. В частности, они могут стать злокачественными, то есть начинается развитие онкопатологии.
Табачный дым плохо влияет на сердечно-сосудистую систему, увеличивает риск инсультов и инфарктов. Не стоит забывать и о пассивном курении – оно такое же вредное.
Курение разрушает наши легкие / Фото unsplash.com
Вейпы и другие различные электронные сигареты также не являются безопасными. Пока мы не можем аргументировать в цифрах насколько сильным является влияние альтернативных видов курения на организм человека, ведь период наблюдений очень мал. Человечество курит табак уже несколько сотен лет, поэтому его влияние известно, а электронные сигареты появились не так давно. Поэтому ученые пока исследуют, насколько вредными они являются – об их безопасности речь не идет.
Курение вейпов оказывает не только раздражающее, но и токсическое воздействие. Особенно, когда люди самостоятельно подбирают составы жидкостей, не соблюдая пропорций,
– подчеркнула пульмонолог.
Кальян человек активно курит в течение часа. То есть человек в течение короткого времени подпадает от воздействия большого количества токсичного дыма, с обычными сигаретами так не происходит. Дым кальяна очень сильно пересушивает слизистую: легкие хуже выполняют свою защитную функцию и все вредные вещества лучше проходят мимо барьеров в организме.
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В любом случае, чтобы вы не положили в прибор для курения – это будет вредно. Насколько большим будет это воздействие на организм – зависит от частоты, длительности и состава продукта. Но от любого курения следует отказаться.
Вопрос физической зависимости от курения, на мой взгляд, довольно преувеличен. Часть моих пациентов, например, не курят во время простуд – им неприятно и не хочется. Так о какой физической зависимости можем говорить? Курение вызывает преимущественно психологическую и социальную зависимость, которую побороть гораздо легче. Стоит лишь поставите такую цель. Я знаю сотни случаев, когда курильщик со стажем курения более 30 лет, поставив себе такую цель достигает ее за неделю (да, да!).
Миф 7. Астмой болеют только дети
В Украине около 200 тысяч человек с бронхиальной астмой. Считается, что большинство из них – это дети и молодые люди, но по факту это не совсем так.
В Великобритании считается, что около 20% населения имеет бронхиальную астму. В Украине это менее 1%. Да, климат у нас несколько иной, но главное отличие в том, что у нас не диагностируют самые легкие формы заболевания. Пациенты не доходят до медицинских учреждений, не считают себя больными, и ведь – не могут своевременно предотвратить прогрессирование болезни.
Астма бывает разной и это не всегда приступы одышки. Заболевание может проходить с очень легкими симптомами, которые часто можно не распознать. Если у человека есть предрасположенность к астме, которую не распознали в молодом возрасте – симптомы заболевания проявляются уже во взрослом возрасте. Ведь с возрастом добавляются другие раздражающие факторы, заболевание прогрессирует и пациент вынужден обратиться за помощью.
Миф 8. Заниматься спортом вредно, если у меня есть хотя бы какое-то заболевание легких
Наш организм создан таким образом, чтобы получать физическую нагрузку и быть активным. И если этого не делать, то мы как машина, на которой долго не ездили: ржавеем.
Физическая активность очень важна и должна быть постоянной. Объем и ее тип зависит от желания и возможностей каждого человека. Главное – систематичность. Людям с хроническими заболеваниями физическая нагрузка очень важна, она входит в программу реабилитации и лечения, отказываться от нее не стоит.
Что дает тренировка здоровью легких? Делает их более выносливыми и устойчивыми к раздражителям, инфекционным заболеваниям. Во время физических упражнений мы тренируем весь организм: мышцы, легкие, сердце и сосуды,
– рассказала врач.
Миф 9. Уже поздно бросать курить, если курю более 10 лет
Бросать курить нужно в любом возрасте и при любых условиях и это будет иметь положительное влияние на наш организм и здоровье. Главное, чтобы было осознанное решение взять ответственность за свое здоровье.
Польза зависит от того, насколько долго курит человек и развились ли уже сопутствующие заболевания. Если у курильщика нет конкретных заболеваний, то через 6 месяцев после отказа от курения легкие вернутся к здоровому состоянию. Так, будто человек никогда не курил.
Миф 10. Грипп – это не страшно. Вакцинироваться не нужно
Любое заболевание – это страшно. Это сигнал организму, что что-то не так и игнорировать это не нужно. Наш организм умен и многое может делать без нас, именно поэтому человечество до сих пор живет, но порой ему нужна наша помощь,
– утверждает врач.
Почему-то сформировалось мнение, что любая простуда проходит самостоятельно и это не страшно. Но мы забываем о людях с хроническими заболеваниями. Здоровый организм переносит грипп всегда легче, а у людей с ХОБЛ или астмой на хроническое заболевание наслаивается еще одно – нагрузка на организм удваивается, течение осложняется.
Грипп – это особое простудное заболевание, которое может быть очень опасным. Из всего перечня вирусных заболеваний (если не учитывать коронавирус) это самое сложное. При гриппе очень часто возникают осложнения, в частности, такие как пневмония и миокардит. Есть исследования, которые доказали, что тяжелое течение гриппа может провоцировать развитие диабета первого типа у детей.
Ученые не зря создали вакцину, которая может предотвращать заболевание и тяжелое течение гриппа. Сейчас у человечества есть инструмент, который позволяет нам болеть реже, а если и болеть, то легче и с меньшими осложнениями – это вакцинация. И не пользоваться им – это почти преступление.
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