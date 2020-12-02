Курение действительно вредит так сильно? Можно ли проверить легкие дома? Какие симптомы могут говорить о проблемах с дыхательной системой?

Об этом и другом Здоровью 24 рассказала Ирина Волошина, профессор кафедры семейной медицины ЗГМУ, семейный врач, представительница правления ОО "Академия семейной медицины Украины".

Также на тему: Пневмония: виды, симптомы и лечение

Как работают легкие

Наши легкие являются очень важным органом, основная функция которого – газообмен. То есть благодаря легким наша кровь насыщается кислородом и возвращает обратно углерод или углекислый газ. Происходит газообмен в альвеолах, в которы воздух доходит по бронхиальному дереву.

Ирина Волошина "Легкие очень тесно связаны с сердечно-сосудистой системой, так как альвеолы окутаны капиллярной сеткой, чтобы молекулы кислорода быстро и легко проникали в кровь с помощью диффузии”.

Наши легкие достаточно гибкие и могут сужаться и расширяться в зависимости от ситуации. Например, когда воздух теплый или занимаемся физической активностью – бронхи расширяются, идет форсированное дыхание, и мы потребляем больше воздуха и кислорода, поэтому можем выполнять физическую работу.

Что негативно влияет на работу легких

Курение лишает бронхи возможности расширяться, а легкие – захватывать достаточно воздуха. Так развивается дыхательная недостаточность. Происходит так потому, что из-за постоянного воздействия табачного дыма бронхи сужаются, становятся менее гибкими. То есть, когда нужно будет подняться на третий этаж – начнется одышка.

Также, поверхность бронхов покрыта мерцательным эпителием. Это такие ворсинки, которые двигаются и помогают вместе с мокротой выводить пыль, грязь и другие посторонние предметы из легких, чтобы они не попадали в кровь. Из-за курения эти ворсинки мерцательного эпителия выжигаются и не могут так хорошо выводить слизь.



Курение больше всего вредит легким / Фото Unsplash

В норме человек выделяет 300 – 500 миллилитров слизи ежедневно, мы ее глотаем и даже не замечаем этого. У курильщиков мокроты вырабатывается больше, но эти ворсинки мерцательного эпителия не справляются, поэтому человек начинает кашлять, чтобы вывести лишнюю слизь из легких. С каждой выкуренной сигаретой ворсинок становится все меньше, выделяется больше слизи, сужается просвет бронхов. Длительный кашель – это уже признак того, что в легких начались процессы разрушения.

Профессиональные факторы. Больше всего негативному воздействию подвергаются шахтеры или работники горных предприятий, повара, которые часто работают с паром. Также люди, которые работают в условиях либо очень низких, либо очень высоких температур.

Пыль и химические испарения – тоже негативно влияют на здоровье легких, например, при работе на заводах.

Тяжелые респираторные инфекции. Тяжелые пневмонии, особенно в детстве, поражают легкие и бронхиальное дерево. После перенесенных заболеваний на легких образуются рубцы, и это уже приведет к отклонениям в работе легких. Это будет влиять на развитие заболеваний респираторной системы в будущем, в частности, и хронического обструктивного заболевания легких.

Читайте также: Плавание и болезни сердца: противопоказания и польза

Курение – это худшее, что можно сделать для здоровья легких?

Влияние курения на здоровье легких является весьма значительным, в частности, и электронных сигарет. Не стоит себя тешить тем, что переходя на электронные сигареты, вы меньше вредите организму. От этой пагубной привычки следует отказаться навсегда – это зависимость, психологическая зависимость от никотина. Существует много эффективных методик, которые могут помочь бросить курить. Спросите своего семейного врача, как быстрее и эффективнее отказаться от курения.

Что происходит с легкими, если человек курит постоянно больше года: начинается гиперсекреция бронхов, то есть мокрота выделяется больше нормы, бронхи сужаются, возрастает риск онкологических образований, в частности, и легких. Также курение сильно влияет на наше сердце и сосуды и увеличивает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Табачный дым является триггером обострений хронических заболеваний легких.

Есть научные данные, которые показывают, что бросить курить можно в любом возрасте и от этого будет польза для организма. Больше всего это повлияет на риск сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, инфарктов и инсультов,

– рассказала врач.

Какие симптомы могут свидетельствовать о проблемах с легкими?

Кашель. Особенно, хронический кашель утром, когда ежедневно нужно что-то откашлять. Об этом нужно сообщить врачу, так как это не является нормальным симптомом. Я также советую взглянуть на внешний вид и цвет мокроты.

Одышка. Если вы не можете полноценно заниматься спортом из-за сильной одышки или даже прогуляться в быстром темпе – следует обратиться к врачу. Также тревожный симптом – если не можете подняться по лестнице без одышки.

Боль в грудной клетке во время дыхания. Этот симптом тоже может свидетельствовать, что с легкими и плеврой что-то не в порядке и следует обратиться к врачу.

Кровь в мокроте. Опасный симптом, с которым нужно как можно быстрее обратиться к врачу. Нужно понимать, откуда взялась кровь в мокроте и что происходит с легкими и бронхами (может быть признаком туберкулеза или рака).

Внезапная остановка дыхания. Симптом, который возникает резко, и более похож на респираторный приступ. Человек не кашляет, одышки нет, но вдруг дыхание перехватывает при любых условиях.

Потеря массы тела, которую нельзя объяснить. Это может быть признаком различных заболеваний, в частности, и проблем с легкими.

Распространенность заболеваний легких в Украине достаточно высока. Например, мы являемся одними из лидеров по количеству больных туберкулезом. Также по последним данным исследования STEPS – около 30% взрослого населения Украины являются курильщиками. Поэтому можем говорить, что распространенность хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) также очень высока, так как диагностируют ее почти у каждого курильщика, который курит долгое время.

Ирина Волошина “Обращать внимание на подозрительные симптомы очень важно, игнорировать их нельзя. Чем быстрее мы обращаемся к врачу – тем быстрее сможем вылечить заболевание. А если это хроническое заболевание, как ХОБЛ – остановить процесс разрушения легких и сохранить здоровье пациента”.

Часто люди не обращают внимания, например, на небольшой утренний кашель, и считают его нормой. А это уже первый симптомы ХОБЛ, и без соответствующего лечения состояние человека ухудшается.

Также сейчас в Украине выросла статистика смертности в течение первого года после того, как человеку поставили диагноз "туберкулез". Это свидетельствует как раз о том, что пациенты не обращаются к врачу вовремя.

Как часто вы должны проверять свои легкие?

Если существуют факторы риска (курение, наследственность) – приходить на консультации к семейному врачу и проверять свои легкие следует регулярно.

Обратиться к семейному врачу стоит при наличии симптомов или когда вы понимаете, что что-то не так с вашими легкими. Тогда уже, при необходимости, получать направление для дополнительной диагностики или консультации у пульмонолога.

Читайте также: Как начать бегать и не бросить: советы для начинающих

Скрининговые обследования людей в молодом возрасте рекомендованы только людям из группы риска. Бежать всем подряд каждый год на спирометрию или другие исследования не стоит, но нужно прислушиваться к себе и замечать изменения в организме,

– отмечает врач.

Часто у человека могут быть проблемы с сердечно-сосудистой системой, например, сердечная недостаточность. Это состояние может быть связано с легкими, поэтому в таком случае врач может порекомендовать дополнительно проверить дыхательную систему.

Флюорографию каждый год делать не нужно. Это нормы, которые базировались на устаревших стандартах лечения и диагностики. В международных рекомендациях такого пункта нет. К тому же чувствительность такого метода диагностики достаточно невысока и шансы заметить что-то на ранних стадиях – очень малы. Часто бывает, что флюорография не показывает патологий, человек думает, что здоров, и теряет время, за которое болезнь успевает развиться еще больше.



Не нужно каждый год делать флюорографию / Фото Unsplash

Сейчас диагностика респираторной системы является бесплатной благодаря программе медицинских гарантий. Конечно, если у человека есть семейный врач, с которым он подписал декларацию. Когда у врача и пациента доверительные отношения, выписать направление на диагностику можно даже по телефону. Например, пациент обращается с симптомами кашля – семейный врач фиксирует обращение в электронной системе и выписывает направление на бесплатную диагностику и консультацию к специалисту вторичного звена.

Можно ли проверить легкие самостоятельно?

Простой тест – попробуйте на 30 секунд задержать воздух. Если вам тяжело или это вызывает определенный дискомфорт – стоит обратиться к врачу. Также проверить здоровье легких поможет короткий тест. Попробуйте подняться на третий этаж по лестнице. В норме эту дистанцию здоровые легкие преодолевают без одышки.

Что делать, чтобы сохранять здоровье легких?

Регулярно заниматься спортом.

Избегать вредных привычек, в частности табакокурения.

Прививаться от гриппа и пневмококка.

Чаще бывать на свежем воздухе (минимум 2 часа в день).

Регулярное и сбалансированное питание.

Следовать рекомендациям врача, если проблемы с легкими уже возникли.

Не заниматься самолечением, особенно не принимать антибиотики без назначений врача.

Гимнастика для легких

Ирина Волошина “Лучшая дыхательная гимнастика – это пробежка или прогулка. Например, 10 тысяч шагов ежедневно. Проходить эту дистанцию следует быстрым темпом – это когда вы не можете при этом говорить по телефону, потому что перехватывает дыхание. Это будет не только тренировать наши легкие, но и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы”.

Автор: Вера Стадник