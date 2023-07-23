Проблема диабета

Диабет второго типа – серьезная глобальная проблема здравоохранения. Это хроническое заболевание возникает из-за того, что поджелудочная железа не производит достаточное количество гормона под названием инсулин (первый тип) или когда организм не способен эффективно использовать инсулин.

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Диабет остается основной причиной слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. По данным ВОЗ, в 2019 году он стал причиной смерти полутора миллионов человек, причем 48% из них были моложе 70 лет. Поэтому медики продолжают исследовать факторы, влияющие на риск развития диабета.

Генетическая предрасположенность играет определенную роль в вероятности возникновения диабета, однако для второго типа крайне важен образ жизни, особенно режим питания. Он помогает регулировать циркадные ритмы, модулирующие гомеостаз глюкозы и липидов, и именно на нем, а точнее – на столь важном приеме пищи, как завтрак, решили сосредоточиться авторы нового исследования.

Новое исследование диабета

Исследований, в которых была бы проанализирована связь времени приема пищи и заболеваемости диабетом второго типа, нет. Наша цель заключалась в изучении того, как взаимосвязаны время и количество приемов пищи, продолжительность ночного голодания и риск развития диабета второго типа.

– объяснили ученые.

В выборку вошли 103 312 взрослых. Добровольцы заполняли онлайн-анкеты о том, сколько и что они ели и пили в течение 24 часов три дня подряд. Затем ученые обобщили записи о питании за первые 2 года наблюдений и оценивали здоровье участников в последующие годы – в среднем 7,3, – учитывая факторы риска.

Время завтрака важно

В результате авторы работы зарегистрировали 963 новых случая диабета второго типа. Однако оказалось, что по сравнению с участниками, которые завтракали до 8 часов утра, те, чей первый прием пищи приходился после 9 часов утра, чаще сталкивались с этим хроническим заболеванием (риск был выше на 59%). По данным ученых, хотя время последнего приема пищи никак не повлияло на заболеваемость диабетом второго типа, каждый дополнительный прием пищи – до пяти раз в день – ассоциировался с более низкой частотой его развития.

Таким образом, по мнению ученых, завтрак до 8 часов утра и ужин не позднее 19:00 может снизить риск возникновения диабета второго типа. Поэтому первый ранний прием пищи следует рассматривать как дополнительный метод профилактики диабета.