У 6-летней Соломии (имя девочки по просьбе родителей изменены) из Самбора, которая бессимптомно переболела коронавирусом, диагностировали загадочное заболевание. По симптомам это похоже на редкую болезнь Кавасаки.

Заболевание называется педиатрический мультисистемный воспалительный синдром и его еще никогда не фиксировали в Украине, пишет ZAXID.net.

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Болезнь сопровождается высокой температурой, сыпью, отеками, воспалением, поражающим кожу, глаза, сосуды и сердце, а также инфекционно-токсическим шоком.

Как у девочки диагностировали болезнь

В Соломии из Самбора заболевание началось с температуры и боли в животе. Также у девочки появилась сыпь на теле.

Сначала местные врачи заподозрили "острый живот" – синдром, развивающийся при острых заболеваниях органов брюшной полости и который часто требует неотложной хирургической помощи – и отправили ребенка в львовскую областную детскую больницу ОХМАТДИТ. Там медики после осмотра исключили этот диагноз и посоветовали проконсультироваться у врачей-инфекционистов.

Детские инфекционисты Львовской областной инфекционной больницы не диагностировали у ребенка инфекционного заболевания и поставили диагноз: синдром Кавасаки – редкое заболевание, которым болеют дети и поражающее сосуды, приводит к нарушению сердечной деятельности,

– говорится в источнике.

Впоследствии инфекционисты отправили ребенка в реанимацию Западноукраинского специализированного детского медицинского центра, где реаниматологи сразу начали интенсивное лечение.

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Как рассказала заместитель директора Центра Елена Козлова, при госпитализации у девочки была лихорадка, упадок сил, сыпь, отек кистей рук, нарушение сердечной деятельности.

"Если в норме фракция выброса сердца составляет 65%, то у ребенка было 35%. Впрочем, в нашем Центре лечили несколько детей с синдромом Кавасаки, поэтому врачи имеют определенный опыт, а течение болезни у девочки был нетипичным, что заставило наших врачей более тщательно проанализировать симптомы маленькой пациентки", – добавила Козлова.

Синдром Кавасаки – что это? Это редкое заболевание, которое ослабляет кровеносные сосуды и обычно поражает детей в возрасте до пяти лет. Синдром Кавасаки может привести к аневризме, сердечным приступам или сердечной недостаточности. Большинство детей изначально не испытывают кашля или других респираторных проблем.

Детский иммунолог, профессор Ярина Бойко, сообщила о том, что в странах с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом сейчас растет количество детей, которые страдают от этого заболевания.

За это врачи общей практики по всему миру получили предупреждения о том, что болезнь может быть связана с перенесенным COVID-19. Это заболевание получило в мире название – педиатрический мультисистемный воспалительный синдром, который имеет признаки синдрома токсического шока, атипичной болезни Кавасаки.

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6-летняя девочка переболела коронавирусом

Родители девочки заявили, что ни Соломия, ни любой член семьи не болели коронавирусной инфекцией. Так, ПЦР-исследование, которое сделали ребенку, дало отрицательный результат. Однако в ее крови обнаружили иммуноглобулин G.

Это свидетельствует о том, что Соломия две-три недели назад бессимптомно переболела коронавирусом и у нее выработались антитела.

На сегодня ребенку назначили интенсивное лечение, которое уже дало положительный результат. Через неделю девочку из реанимации перевели в педиатрическое отделение для продолжения лечения.

Во время пандемии очень важно проинформировать всех врачей и родителей о появлении этого нового заболевания у детей разного возраста, что после бессимптомного течения коронавирусной инфекции приводит к состоянию шока, лихорадки, сопровождается сильными болями в животе и сыпью. Самым тяжелым является поражение сердечной мышцы,

– отмечает Ярина Бойко.