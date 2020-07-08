В Ватикане провели первую в мире операцию, которая завершилась успешно, по разделению сиамских близнецов. У сестер были сросшимися череп и кровеносные сосуды головного мозга.

Ранее в медицинской литературе не было известно ни об одном успешном случае подобной операции. Об этом сообщает издание CNN.

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Добавим, что разделение сиамских близнецов является самым сложным в случае сросшихся голов. 2-летние Эрвина и Префина были соединены в районе черепной коробки, в результате чего были соединены даже кровеносные сосуды в мозге девочек.

Как прошла операция

Руководитель госпиталя Мариэлла Энок встретила сиамских близняшек еще в 2018 году во время путешествия по Центрально-Африканской Республике.

Мариэлла Энок предложила матери прооперировать Эрвину и Префину бесплатно в ее госпитале, и та согласилась.



Сиамские близняшки Эрвина и Префина, которых успешно разделили, и их мама / Фото: edition.cnn.com

Первый этап лечения прошел в мае 2019-го, второй — в июне того же года. В конце концов, окончательная операция произошла 5 июня и длилась 18 часов. В ней приняли участие 30 врачей и медсестер.

"Это был волнующий момент, фантастический, неповторимый опыт", – сказал Карло Маррас, руководитель нейрохирургии больницы

Результат операции

Об успешных результатах стало известно только сегодня, 8 июля, после реабилитационного периода девочек. Медики уверены, что здоровью девочек ничто не угрожает: их мозг не задет в результате операции, а в дальнейшем развитию ничего не должно угрожать.

Эрвина и Префина родились дважды. Если бы я осталась в Африке, то не знаю, какая бы у них была судьба. Мои маленькие доченьки могут теперь вырасти, выучиться и стать врачами, чтобы помогать другим деткам,

– призналась мама сестер.