Вперше у світі: медики успішно розділили сіамських близнючок, які були зрощені головами

У Ватикані провели першу у світі операцію, яка завершилася успішно, з розділення сіамських близнючок. У сестер були зрослими череп і кровоносні судини головного мозку.

Раніше у медичній літературі не було відомо про жоден успішний випадок подібної операції. Про це повідомляє видання CNN.

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Додамо, що розділення сіамських близнюків є найскладнішим у випадку зрощених голів. 2-річні Ервіна і Префіна були поєднані в районі черепної коробки, внаслідок чого були поєднані навіть кровоносні судини в мозку дівчаток.

Як пройшла операція

Керівниця шпиталю Маріелла Енок зустріла сіамських близнючок ще у 2018 році під час подорожі Центрально-Африканською Республікою.

Маріелла Енок запропонувала матері прооперувати Ервіну й Префіну безкоштовно в її шпиталі, й та погодилася.



Сіамські близнючки Ервіна і Префіна, яких успішно розділили, і їхня мама / Фото: edition.cnn.com

Перший етап лікування відбувся у травні 2019-го, другий — у червні того ж року. Зрештою, остаточна операція сталася в 5 червня і тривала 18 годин. У ній взяли участь 30 лікарів і медсестер.

"Це був хвилюючий момент, фантастичний, неповторний досвід", – сказав Карло Маррас, керівник нейрохірургії лікарні

Результат операції

Про успішні результати стало відомо лише сьогодні, 8 липня, після реабілітаційного періоду дівчат. Медики переконані, що здоров’ю дівчат нічого не загрожує: їхній мозок не зачепило внаслідок операції, а подальшому розвитку нічого не має загрожувати.

Ервіна й Префіна народилися двічі. Якби я залишилася в Африці, то не знаю, яка б у них була доля. Мої маленькі донечки можуть тепер вирости, вивчитися й стати лікарями, аби допомагати іншим діткам,

– зізналася мама сестер.