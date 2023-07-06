Исследователи в Австралии обнаружили, что перенос замороженных, а затем размороженных эмбрионов из яйцеклеток, собранных летом, приводит к увеличению вероятности рождения детей на 30%.

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Новое исследование искусственного оплодотворения

Ученые проанализировали результаты всех трансплантаций замороженных эмбрионов, проведенных в одной клинике в течение восьми лет, с января 2013 г. по декабрь 2021 г. За это время было проведено 3659 трансплантаций замороженных эмбрионов, полученных в результате 1835 пациенток.

Средний показатель живорождения после переноса замороженных эмбрионов составил 27 рождений на 100 человек. В текущем исследовании общий коэффициент рождаемости после переноса замороженных эмбрионов составил 28 рождений на 100 человек: если яйцеклетки собирали осенью, то 26 рождений на 100 человек, но их собирали летом, то 31 рождение на 100 человек.

Какие факторы влияют на результаты искусственного оплодотворения

Улучшение показателей рождаемости наблюдалось независимо от того, когда произошел перенос эмбрионов в матку. Показатели живорождения при сборе ооцитов весной или зимой находились между двумя цифрами, и различия были статистически значимыми.

Ученые также выявили 28% увеличения шансов живорождения среди женщин, у которых яйцеклетки были собраны в дни с наибольшим количеством солнечного света по сравнению с днями с наименьшим количеством солнечного света. Температура в день забора яйцеклеток не сказывалась на шансах живорождения. Однако при переносе эмбрионов в самые жаркие дни шансы на живорождения снижались на 18% по сравнению с переносами в самые прохладные дни, а также наблюдалось небольшое увеличение выкидышей с 5,5% до 7,6%.

Ученые подчеркивают, что отказ от курения, употребления алкоголя и других токсинов, а также поддержание здорового уровня активности и веса должны иметь первостепенное значение. Однако клиницисты и пациенты также могут учитывать внешние факторы, такие как условия окружающей среды.