Как действует тест на беременность

Тест-полоски придумали в 1960 годах и с тех пор сильно не меняли. Они определяют наличие гормона хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче. В трех зонах этих бумажных полосок нанесены антитела к ХГЧ и краситель. Если в моче есть гормон, они с ним свяжутся и произойдет окрашивание второй полосы.

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Оболочка эмбриона производит ХГЧ через 6 – 8 дней после оплодотворения, и его можно обнаружить в крови и моче матери. В начале беременности концентрация ХГЧ удваивается каждые 2 – 3 дня.

Как ошибается тест на беременность

Точность тестов при соблюдении инструкции высока – от 91%. Но они могут ошибаться в обеих сторонах. В случае ошибочно отрицательного результата он показывает одну полоску, а нужно две. Дело в том, что даже суперточные тесты улавливают концентрацию ХГЧ из 10 МЕ/л. В первые дни его меньше.

Чем раньше после зачатия девушка погружает полоску в мочу, тем сложнее обнаружить ХГЧ. Для достоверности врачи рекомендуют тестировать через день после задержки или через 21 день после незащищенного секса.

Одну полоску можно получить, если спешить и не сдержать тест. Обычно результат готов за 5-10 минут, это написано в инструкции. Там же указано, что лучше его делать на концентрированной, утренней моче.

Ложноположительный результат, когда беременности нет, а две полоски есть, случается реже. Так бывает, если яйцеклетка прикрепилась, ХГЧ начал вырабатываться, а затем беременность прервалась. Другая причина – прием лекарств, повышающих уровень ХГЧ.