Результаты исследования были опубликованы экономистами Всемирного банка. Согласно их модели, в 2019 году 5,5 миллиона взрослых умерли от болезней сердца из-за влияния свинца, 90% из них — в странах с низким и средним уровнем дохода.

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Это в 6 раз превышает предварительную оценку и составляет около 30% всех смертей от сердечно-сосудистых заболеваний – основной причины смертности во всем мире.

– говорится и о сообщении.

Что означают выводы исследователей Воздействие свинца является более серьезной причиной сердечно-сосудистых заболеваний, чем курение или повышенный уровень холестерина. Более того, кроме воздействия на сердце и сосуды, металл может нанести вред здоровью мозга.

Исследователи также говорят, что в 2019 году дети в возрасте до 5 лет потеряли в общей сложности 765 миллионов баллов IQ из-за отравления свинцом во всем мире, причем 95% этих потерь приходится на развивающиеся страны. Это число почти на 80% выше, чем предполагалось ранее.

По оценкам исследователей Всемирного банка, экономические затраты влияния свинца 2019 составили 6 триллионов долларов, что эквивалентно 7% мирового валового внутреннего продукта.

Результаты все же нуждаются в уточнениях

Предыдущие исследования измеряли только влияние свинца на сердечные заболевания, когда дело доходило до повышения АД. Но в новом анализе исследователи решили учесть множество других способов воздействия свинца на сердце, например возникновение атеросклероза, что может привести к инсульту.

В то же время другие ученые несколько с осторожностью относятся к этому исследованию. Они указали на сомнительную методологию, которую использовали при построении модели. Специалисты добавляют, что взаимосвязь между содержанием свинца в крови и сердечно-сосудистыми заболеваниями основывается на одном исследовании, проведенном в Соединенных Штатах, и неясно, можно ли использовать его результаты для оценки в других странах.