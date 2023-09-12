Если что-то не так с глазами после длительной работы на компьютере или других экранах, это может быть синдром компьютерного зрения или цифрового напряжения глаз. Он проявляется, когда задачи превышают визуальные возможности глаз комфортно выполнять их.

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Среди причин:

мелкий шрифт – символы на смартфоне часто более мелкие и менее контрастные, чем текст в печатной книге;

освещение – если экран устройства слишком яркий или, наоборот, тусклый, это может вызвать усталость глаз;

отражение – блики от искусственного или природного света могут мешать восприятию информации;

эргономика – многие из нас держат смартфон слишком близко к лицу или под неподходящим углом, что усиливает нагрузку на глаза;

редкое моргание – когда мы увлечены чтением или просмотром, то забываем моргать, это может повлечь за собой сухость глаз;

неисправимые проблемы со зрением – отсутствие диагностики или неправильная коррекция может увеличивать напряжение.

Может ли смартфон испортить зрение

Люди с близорукостью, или миопией, вблизи видят хорошо, а вдали – плохо. Правда, "вдалеке" может быть как в нескольких метрах, так и в 20 - 30 сантиметрах - это зависит от тяжести миопии.

Ученые пока не обнаружили взаимосвязи между чрезмерным использованием смартфонов и миопией у взрослых от 18 до 40 лет, однако нужны дальнейшие исследования — возможно, смартфоны все же представляют опасность и для взрослых.

Как помочь глазам меньше уставать

К сожалению, не всегда можно отложить смартфон в сторону и пойти прогуляться, чтобы дать глазам отдохнуть, например, при удаленной работе, связанной с использованием гаджетов. Вот что в таком случае рекомендуют офтальмологи:

Моргать! В норме мы моргаем примерно 15 раз в минуту, а при использовании любых электронных девайсов – втрое реже. Поэтому следует сделать над собой сознательное усилие и хорошенько поморгать. Впоследствии это может стать привычкой.

Увлажнять глаза специальными каплями (искусственной слезой), если чувство сухости глаз все же не исчезает.

Соблюдать правила "20-20-20": каждые 20 минут переводить взгляд от смартфона или другого девайса на предмет, расположенный минимум за 20 метров, и смотреть на него в течение 20 секунд. Ну или просто почаще смотреть в окно.

Носить специальные очки, снижающие нагрузку глаз. Линзы в очках сконструированы так, чтобы фокусировать зрение на близкорасположенных предметах. Главное не спутать их с фильтрующими синий цвет линзами – они не имеют доказательств эффективности.

Настройка яркости и контраста устройства. Яркость должна соответствовать уровню освещенности – слишком яркий экран в темноте слепит, а слишком тусклом при свете дня сложно что-то разобрать. Повышение контрастности поможет снизить нагрузку органов зрения.

Избегать бликов на экране или хотя бы снизить их количество. Для этого существуют специальные антибликовые покрытия и экраны.

Соблюдать правильную позу — не подносить смартфон слишком близко к глазам, следить за состоянием шеи и плеч, чтобы не вызывать перегрузки.

Также для сохранения здоровья глаз взрослым и детям полезно почаще отрываться от электронных девайсов и бывать на свежем воздухе – даже если это будет просто прогулка.