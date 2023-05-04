Чтобы разобраться, в чем польза йоги и как она влияет на здоровье, предлагаем ознакомиться с научными исследованиями, четко указывающими на многочисленные преимущества йоги.

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Йога улучшает гибкость

В 2016 году две ведущие организации Yoga Journal и Yoga Alliance провели всемирный опрос, изучая различные статистические данные о йоге, пытаясь количественно оценить ее ценность.

Наиболее упоминавшейся причиной, которую люди выбирали для занятий йогой, было "повышение гибкости".

Упругость является принципиальной составляющей физического здоровья. Йога предлагает много стилей, отличающихся по интенсивности от высокого, умеренного до легкого. Установлено, что даже самые низкие стили интенсивности повышают упругость.

Йога особенно полезна для улучшения гибкости у взрослых от 65 лет. Уменьшение гибкости является естественной частью старения, йога замедляет этот процесс и улучшает гибкость у пожилых людей.

– говорится в выводах исследования.

Йога помогает снять стресс

По данным американской психологической ассоциации, 84% взрослых американцев испытывают влияние длительного стресса. Итак, неудивительно, что второй наиболее часто названной причиной, которой руководствовались люди, когда выбирали йогу, было снятие стресса.

К счастью, наука подтверждает, что йога, особенно асаны – прекрасно помогает снизить стресс.

Заметьте! Асаны – это только один из аспектов йоги. Медитация, работа с дыханием и другие ритуалы, такие как пение и звуковые ванны также показали, что они значительно уменьшают напряжение и снимают стресс.

Более того, в 2017 году исследователи подтвердили положительное влияние его на людей, которые имели депрессию и тревожное расстройство. Доказано, что йога и дыхательная практика значительно улучшают симптомы депрессии.

Йога придаст вам силы

Несмотря на то, что многие ассоциируют йогу с растяжкой и гибкостью, некоторые занятия йогой также можно считать силовыми. Это зависит только от уровня класса, подхода и учителя. Это делает асану йоги мультимодальной формой упражнений.

Эффективность йоги для наращивания силы и выносливости изучалась в нескольких конкретных контекстах — в отношении людей с раком молочной железы, пожилых людей и детей. Во всех случаях учёные наблюдали положительный эффект.



Попробуйте занятие йогой на природе, это усилит расслабляющий эффект. Фото Unsplash

Йога может улучшить качество жизни

Всемирная организация здравоохранения определяет качество жизни как "восприятие человеком своего жизненного положения в контексте культуры и системы ценностей, в которых она живет, а также в связи со своими целями, ожиданиями, стандартами и проблемами".

Факторами, влияющими на качество жизни, есть отношения, творчество, возможность учиться, здоровье и материальный комфорт.

Десятилетиями исследователи рассматривали качество жизни как важный показатель долголетия людей. Метаанализ 2019 показал потенциал йоги для улучшения качества жизни людей, имеющих хронические заболевания.

Йога может повысить иммунитет

Вы удивитесь такой взаимосвязи, но логика в этом есть. Ведь хронический стресс оказывает негативное влияние на вашу иммунную систему. А йога наоборот борется с хроническим стрессом.

Исследования выявили четкую связь между занятиями йогой (особенно регулярными и длительными) и лучшим функционированием иммунной системы.

Йога улучшает чувство баланса и равновесия

Равновесие важно не только во время стояния на одной ноге в позе дерева на занятии йогой. Это также важно для простых повседневных движений, когда вам необходимо дотянуться до полки, спуститься по лестнице, или поднять упавшую ручку.

Доказано, что йога улучшает баланс и общую продуктивность у спортсменов. Подобным образом обзор исследований показывает, что баланс может улучшиться у большинства людей после постоянных занятий йогой.

Йога улучшит ваш сон

Измеряя сон, исследователи смотрят на способность человека засыпать и находиться в состоянии сна без пробуждения. Бессонница может влиять на один или оба этих аспекта.

Доказано, что йога улучшает как скорость засыпания, так и насколько глубоким будет сон. Частично это связано с пользой от физической активности, а также в результате успокоения разума и уменьшения уровня стресса.

Йога может улучшить осанку

Современное общество проводит все больше времени сидя или сгорбившись над компьютером. Часто следствием этого является ухудшение осанки.

Обзор исследований выявил новую закономерность: йога улучшила работу мозга в центрах, ответственных за интероцепцию (распознавание ощущений в вашем теле) и осанку.

Кроме того, влияние йоги на мобильность и гибкость оказывает положительное влияние на осанку, расслабляя часто напряженные мышцы, например подколенные сухожилия, и улучшая подвижность позвоночника.

Йога положительно влияет на работу мозга

Исследования показывают, что йога действительно упражнение для ума и тела. Поскольку занятия йогой активируют участки мозга, отвечающие за мотивацию, исполнительную деятельность, внимание и нейропластичность.



Звуковые практики тоже положительно влияют на самочувствие / Фото Unsplash

Йога может помочь при выгорании

Выгорание — чрезмерное истощение, негативно сказывающееся на здоровье – достигло наивысшего уровня. Современное общество все чаще сталкивается с этой проблемой.

Недавнее исследование, проведенное среди работников хосписа во время пандемии COVID-19, показало, что медитация и йога помогли значительно снизить последствия выгорания. Ведь таким образом люди учились замечать внутренние сигналы организма и реагировать на них вовремя, не доводя себя до состояния истощения.