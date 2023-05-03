Хотя после диагноза рак у многих пациентов буквально опускаются руки, в последнее время появляется все больше информации о том, что физические упражнения могут не только улучшить общее состояние здоровья, но и облегчить борьбу с опухолью. Так, к примеру, понятно, что занятия спортом мобилизуют клеточки иммунной системы. Однако до сих пор ученые не знали, как физические упражнения контролируют развитие рака.

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Чтобы разобраться в этом вопросе, исследователи из Университета Турку предложили 20 пациенткам с недавно диагностированным раком молочной железы ежедневно заниматься на велотренажере по 10 минут. В ходе эксперимента участницы каждый день трижды сдавали образцы крови: один раз до тренировки и дважды после нее.

Для каждой пациентки подбирали индивидуальный темп тренировки, чтобы нагрузка оставалась легкой или умеренной. Это делали для того, чтобы в течение 10 минут женщина смогла спокойно крутить педали, не уставая, но ритм ее сердечных сокращений заметно увеличивался.

Физическая активность помогает бороться с раком

Даже такие короткие тренировки положительно повлияли на концентрацию иммунных клеток в крови пациенток: у них выросло общее количество лейкоцитов, а также увеличилось количество промежуточных моноцитов, В-лимфоцитов, цитотоксических Т-лимфоцитов и природных киллеров. После окончания тренировки повышенные концентрации иммунных клеток сохранялись недолго, и уже через пол часа их количество возвращалось в норму.

Наиболее важно то, что занятия спортом увеличили концентрацию цитотоксических Т-клеток, играющих основную роль в уничтожении раковых клеток. При этом исследователи отметили, что от интенсивности тренировки зависело количество иммунных клеток: чем больше повышался сердечный ритм и АД, тем больше лейкоцитов высвобождалось в кровь.

Раньше аналогичные результаты ученые получили для пациентов, страдающих лимфомой: у них занятия спортом повысили концентрации цитотоксических Т-клеток и природных киллеров. Таким образом, увеличение концентраций иммунных клеток после недолгой поездки на велосипеде или похода в супермаркет может повысить шансы организма в борьбе с различными типами рака.