Женщины, страдающие этим заболеванием, не могут контролировать такой спазм. При этом развивается страх интимной близости и гинекологических осмотров, а любой эпизод болезненного полового акта лишь еще больше закрепляет страх перед вагинальным проникновением, формируя тем самым замкнутый круг.

Также на тему Отказ от гигиенических средств во время месячных: что такое фриблидинг

Симптомы вагинизма

По симптомам вагинизм можно разделить на первичный и вторичный. Первичный возникает после первого вагинального проникновения: может возникнуть при первом сексуальном контакте, и во время осмотра у гинеколога или применении тампонов.

Причинами первичного вагинизма являются: сексуальное насилие, ментальные установки об аморальности секса, страх боли, связанный с проникновением, определенные психические расстройства. Этот вид вагинизма тяжелее в лечении, поскольку пациентки нет опыта безболезненного вагинального проникновения.

В результате страх перед интимной близостью усиливается, и еще больше закрепляется с каждой попыткой и усиливает болезненные ощущения. При этом такие женщины могут иметь выраженное либидо и испытывать оргазм при других видах секса, не связанных с проникновением.

Вагинизм может быть разной степени выраженности:

при легкой степени спазм развивается после введения во влагалище полового члена или врачебного инструмента;

при средней – реакция происходит при прикосновении к половым органам;

при тяжелой – спазм возникает как реакция на мысли о близости или обследование у гинеколога.

Диагностика вагинизма

Диагноз ставится на основании жалоб и данных осмотра, по возможности проводятся лабораторное и инструментальное обследование для исключения органической патологии. В зависимости от результатов обследования, а также от причин, вызвавших вагинизм, подбирается индивидуальное лечение.

Лечение вагинизма

Поскольку причин этого состояния достаточно много, то сложно подобрать универсальный алгоритм терапии, и лечение должно быть индивидуальным. Нужно спокойно отнестись к тому, что в этой ситуации практически невозможно обойтись без помощи психотерапевта или психиатра.

Возможно, будет необходим прием препаратов, корректирующих психоэмоциональный статус, различные методы физиотерапевтического воздействия. В любом случае, не стоит оставаться наедине с этой проблемой. Бывают случаи, когда пациентка, лишь поделившись своим беспокойством со специалистом и узнав, что эта проблема встречается у других и что вагинизм поддается лечению, уже начинает чувствовать некоторое облегчение, а после грамотно подобранного и проведенного лечения вообще забывает об этой проблеме.