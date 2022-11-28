В ВОЗ отметили, что когда началась эпидемия обезьяньей оспы, то в сети и отдельных сообществах распространялись расистские высказывания. Ряд стран обратился в ВОЗ с просьбой сменить название.

Кстати Все что нужно знать о обезьяньей оспе: симптомы, профилактика и лечение

"ВОЗ провела консультации по сбору мнений ряда экспертов, а также стран и широкой общественности, которым было предложено подать предложения по новым названиям", –написали в организации.

Почему выбрали название "mpox"

В настоящее время ВОЗ будет употреблять термины "обезьяна оспа" и "mpox" как синонимы. Однако через год новое определение должно полностью заменить старое.

Размышления для рекомендаций включали обоснование, научное соответствие, степень текущего использования, произношение, возможность использования на разных языках, отсутствие географических или зоологических ссылок и легкость поиска исторической научной информации, – объяснили в ВОЗ.

Организация будет применять термин "mpox" в своих публикациях и призывает других придерживаться этих рекомендаций.

Справочно. В Украине первый больной был зафиксирован 15 сентября. Он не уезжал за границу.

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