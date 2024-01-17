Дофамин – нейромедиатор, являющийся частью системы вознаграждения мозга, играет ключевую роль во многих процессах, включая мотивацию, память, внимание и другие когнитивные функции. Он также участвует в регулировании социальных связей, что уже было подтверждено в предыдущих исследованиях.

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Новое исследование дофамина

Нейробиологи из Университета Колорадо в Боулдере решили провести новую серию экспериментов. Объектом исследования для изучения динамики выделения дофамина при социальном взаимодействии стали степные или прерийные полевки (Microtus ochrogaster). Они известны тем, что способны к моногамии, особенностям, которые присущи только 3 – 5% млекопитающих, включая человека.

Как и люди, у этих полевок есть способность устанавливать долгосрочные парные отношения, жить вместе и присматривать за потомством. Также известно, что эти животные испытывают что-то вроде скорби, когда теряют партнера.

В исследовании учёные использовали метод нейровизуализации. Они внедрили миниатюрный оптоволоконный датчик диаметром 0,2 мм и длиной 5 мм в участок мозга, ответственный за мотивацию к поиску различных вознаграждений – от воды и пищи до наркотиков.

Это позволило ученым в реальном времени отслеживать происходящее в мозгу, когда полевки пытались увидеть своего партнера. В одном из сценариев животные нажимали рычаг, чтобы открыть дверь и попасть в него, в другом – перелезали через препятствие. Каждый раз, когда датчик обнаруживал всплеск дофамина, он начинал светиться.

Как реагирует мозг на встречу с любимыми

Когда полевки нажимали рычаг или перелезали через препятствие, чтобы увидеть своего партнера, он ярко вспыхивал и продолжал светиться, пока пара обнюхивала друг друга и прижималась,

– рассказала одна из авторов исследования Энн Пирс (Anne Pierce).

Когда полевку на другой стороне двери или барьера заменяли случайной полевкой, уровень дофамина уменьшался, а свечение датчика исчезало. По словам ученых, эксперимент не только подтвердил роль дофамина в мотивации к поиску партнера, но и наглядно демонстрировал, что при нахождении со своим партнером через центр вознаграждения мозга выделяет больше дофамина.

В другой серии экспериментов пару полевок разлучили на четыре недели – это огромное время по меркам этих грызунов, жизнь которых редко длится более одного-двух лет. Когда после разлуки животные снова встречались, они узнавали друг друга, но прежний всплеск дофамина, характерный пар, практически исчез. Говоря простым языком, мозг полевок теперь реагировал на бывшего партнера так же, как на любого другого собратья.

Исследователи предполагают, что это специальный механизм защиты в мозге на случай потери любимого. Он позволяет продлевать жизнь и формировать новую пару при разлуке, а не бесконечно страдать от безответной любви. Авторы надеются, что их открытия будут полезны для людей, переживших больно разрыв или смерть второго партнера.