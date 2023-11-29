Ученые и врачи знают, что наши привычки могут снизить или повысить риск рака. Хотя они не всегда решаемы. Рассказываем как можно позаботиться о здоровье и снизить риски возникновения онкологии.

Также на тему В США за 20 лет на 24% снизилась смертность детей от рака: как это удалось

Не курить

Эта привычка в 20 раз увеличивает шанс заболеть раком легких. Но это не значит, что не курильщики не могут заболеть раком легких. Правило справедливо и для кальянов, и даже для пассивного курения. У женщин, живущих с курящими мужчинами, риск рака легкого повышается на 27%. Это касается и детей – 17% случаев рака легкого.

Поддерживать здоровый вес тела

Избыточный вес – это причина 8% случаев рака в США и 3,9% в мире. Среди них рак молочной железы, колоректальный рак, рак эндометрия, пищевода, почек и поджелудочной железы.

Позаботиться о защите от солнца

Это значит: не проводить много времени на солнце без защиты, не пользоваться солярием. Ультрафиолетовое излучение может вызвать ожоги и привести к раку кожи. На солнце лучше использовать противосолнцевой крем, очки и шляпы. Следует ограничить количество времени на солнце с 11:00 до 15:00.

Соблюдать здоровый образ жизни

Сюда входит достаточная физическая активность, здоровое питание и уменьшение алкогольных напитков. Можно увеличить количество овощей, фруктов, злаков и бобовых, а также отказываться от сладких напитков и фастфуда. Эксперты рекомендуют 5 раз в неделю ходить быстрым шагом около 30 минут, а оставшиеся 2 дня посвятить силовой тренировке. Приседания, отжима, упражнения на пресс.

Ограничить влияние канцерогенов на дому и на работе

К ним относятся табачный дым, асбест, радон. Радиоактивное вещество радон может накапливаться в помещениях, расположенных на нижних этажах. В американских рекомендациях советуют проводить тесты по содержанию радона у себя дома.

Защищаться от инфекций, связанных с развитием онкозаболеваний

Такие инфекции связаны с каждым пятым случаем рака. Наиболее опасный – вирус папилломы человека, вызывающий рак к шейке матки

Вирус гепатита B и C увеличивает риск возникновения рака печени. ВИЧ повышает риск почти всех видов рака. Для защиты всегда использовать презервативы, если партнер непостоянен. Внимательнее выбирать тату-салоны и стоматологические клиники.

Бактерия хеликобактер пилори повышает риск развития рака желудка. От нее нет профилактики, но она легко лечится антибиотиками.

Скрининг

Некоторые виды рака можно обнаружить на стадии предрака, когда у человека нет симптомов. К ним относятся рак шейки матки (скрининг проводится. с 21 до 65 лет), колоректальный рак (от 50 до 75 лет) и рак молочной железы (от 50 до 74 лет). Для всех людей в этих случаях польза от скрининга превышает вред.

Отдельно можно проанализировать индивидуальные риски, расширить список или сместить сроки проведения тестов. Например, если человек в возрасте от 55 до 80 лет выкурил более 30 пачек лет (умножить количество лет курения на количество пачек сигарет в день), курит сейчас или бросил менее 15 лет. В этом случае можно провести скрининг рака легких с помощью КТ.

Важно с врачом проанализировать индивидуальные риски и возможно расширить этот список или изменить сроки проведения тестов.