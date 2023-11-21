Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), указывая на положительные тенденции в сфере борьбы с раком среди детей и молодых людей младше 19 лет.

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Уменьшение детской смертности от рака

По данным Национальной системы жизнедеятельности населения, систематически отслеживающей данные о смертях в США, отмечено снижение уровня смертности с 2,75 до 2,10% на 100 тысяч человек.

Наиболее распространенным типом рака, приводящего к смерти в этой возрастной группе в 2021 году, был рак головного мозга. Его уровень смертности превышал на 23% по сравнению с лейкемией и вдвое от рака костей.

За период до 2001 года лейкемия считалась самой опасной формой рака для детей и молодежи. Однако с этого времени отмечается снижение уровня смертности от лейкемии среди этой возрастной группы на 47%.

Причины и неравенство

Стивен Скапек, медицинский директор Gill Center for Cancer and Blood Disorders при Children's Health и доктор медицинских наук, предположил, что снижение смертности от лейкемии может быть связано с прогрессом в развитии иммунотерапии.

Следует отметить, что это падение не зафиксировано во всех возрастных и демографических группах. За период с 2011 по 2021 год "существенное" уменьшение уровня смертности выявлено только среди светлокожих детей младше 9 лет, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний в США.

Уровень смертности от рака на 100 тысяч человек в 2021 году составил 2,38 для темнокожих молодых людей, 2,36 для латиноамериканцев и 1,99 для светлокожих, как свидетельствует отчет CDC.

Шарон Кастеллино, медицинский доктор и эксперт по детскому раку в Институте рака Уиншип при университете Эмори (Атланта) подчеркнула, что, несмотря на научные достижения, важно обеспечить равный доступ к ним во всех сообществах.