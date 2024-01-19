Велосипед улучшает психическое здоровье

Для получения данных исследователи использовали информацию по переписи населения Шотландии в 2011 году, а также сведения о выписанных рецептах на медикаменты против депрессии и тревожные нарушения в течение пятилетнего периода после проведения переписи.

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Исследование показало, что среди тех, кто пользовался велосипедом для поездки на работу, использование препаратов от тревоги и депрессии отмечено у 7,5% мужчин и 10,2% женщин. В то же время, среди тех, кто выбрал другой способ перемещения, такие рецепты получили 9,2% мужчин и 15,7% женщин.

Используя статистическую модель, исследователи оценили влияние езды велосипедом на работу на полученные результаты. В среднем было зафиксировано уменьшение риска получения рецепта антидепрессантов на 15,1%.

Другие преимущества велосипеда

Велосипед – отличный способ заставить сердце биться чаще. Взрослому человеку достаточно 150 минут аэробной нагрузки в неделю. Это означает, что можно кататься всего по 20 минут в день, чтобы поддерживать здоровье.

Кроме этого велосипед еще дает хорошую нагрузку на ноги, спину и пресс. Больше прокачивается нижняя часть тела: квадрицепс – четырехглавая мышца бедра, подколенные сухожилия, икроножные и ягодичные мышцы. Также вовлечены мышцы спины и живота, дельтовидные мышцы, бицепсы и трицепсы. При этом суставы сильно не нагружены.

Также велосипед поможет похудеть, сэкономит вам деньги и снизит риск смерти из всех. причин на 40%.