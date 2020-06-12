В Украине обнаружили 683 новых случая заражения COVID-19: актуальная статистика
В Украине подтвердили 683 новых случая заражения коронавирусной инфецией за минувшие сутки.
Коронавирус в Украине: какая ситуация по состоянию на 12 июня
Общее количество выявленных случаев инфицирования в Украине с начала пандемии составляет 29 753. Такие данные опубликовал Центр общественного здоровья.
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К сожалению, по состоянию на 12 июня зафиксировано 16 новых летальных случаев. В общем умерли 870 пациентов.
Добавим, что это уже второй день подряд в Украине подтверждают около 700 случаев заражения коронавирусом.
За минувшие сутки выздоровели 426 человек. В целом количество больных, которые преодолели вирус, достигает около 13,5 тысяч.
Больше всего заболевших выявлено в городе Киеве (3 766), Черновицкой (3 831) и Львовской (2 526) областях.
Сколько больных в областях Украины
- Черновицкая область – 3 831 (+38)
- Киев – 3 766 (+95)
- Львовская область – 2 526 (+112)
- Ровненская область – 2 231 (+56)
- Киевская область – 1 931 (+12)
- Ивано-Франковская область – 1 669 (+20)
- Закарпатская область – 1 506 (+35)
- Харьковская область – 1 426 (+52)
- Тернопольская область – 1 372 (+23)
- Винницкая область – 1 317 (+81)
- Волынская область – 1 313 (+47)
- Одесская область – 1 065 (+20)
- Житомирская область – 1 013 (+21)
- Днепропетровская область – 983 (+2)
- Кировоградская область – 568 (+5)
- Хмельницкая область – 529 (+6)
- Черкасская область – 517 (+11)
- Запорожская область – 515 (+5)
- Черниговская область – 366 (+25)
- Николаевская область – 316 (+5)
- Донецкая область – 279 (+10)
- Полтавская область – 277 (+1)
- Сумская область – 204 (+1)
- Херсонская область – 179
- Луганская область – 54
Важно! В статистике отсутствуют данные из АР Крым и территории ОРДЛО из-за временной оккупации.
Как объяснили рост инфицированных в Минздраве
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил такой рост количества зараженных устранением очереди на тестирование в лабораториях.
В общем в Украине осуществляют от 10 до 12 тысяч ПЦР-тестов в сутки, и еще 5 – 7 тысяч тестов – методом ИФА.