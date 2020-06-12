В Украине подтвердили 683 новых случая заражения коронавирусной инфецией за минувшие сутки.

Коронавирус в Украине: какая ситуация по состоянию на 12 июня

Общее количество выявленных случаев инфицирования в Украине с начала пандемии составляет 29 753. Такие данные опубликовал Центр общественного здоровья.

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К сожалению, по состоянию на 12 июня зафиксировано 16 новых летальных случаев. В общем умерли 870 пациентов.

Добавим, что это уже второй день подряд в Украине подтверждают около 700 случаев заражения коронавирусом.

За минувшие сутки выздоровели 426 человек. В целом количество больных, которые преодолели вирус, достигает около 13,5 тысяч.

Больше всего заболевших выявлено в городе Киеве (3 766), Черновицкой (3 831) и Львовской (2 526) областях.

Сколько больных в областях Украины

Черновицкая область – 3 831 (+38)

Киев – 3 766 (+95)

Львовская область – 2 526 (+112)

Ровненская область – 2 231 (+56)

Киевская область – 1 931 (+12)

Ивано-Франковская область – 1 669 (+20)

Закарпатская область – 1 506 (+35)

Харьковская область – 1 426 (+52)

Тернопольская область – 1 372 (+23)

Винницкая область – 1 317 (+81)

Волынская область – 1 313 (+47)

Одесская область – 1 065 (+20)

Житомирская область – 1 013 (+21)

Днепропетровская область – 983 (+2)

Кировоградская область – 568 (+5)

Хмельницкая область – 529 (+6)

Черкасская область – 517 (+11)

Запорожская область – 515 (+5)

Черниговская область – 366 (+25)

Николаевская область – 316 (+5)

Донецкая область – 279 (+10)

Полтавская область – 277 (+1)

Сумская область – 204 (+1)

Херсонская область – 179

Луганская область – 54

Важно! В статистике отсутствуют данные из АР Крым и территории ОРДЛО из-за временной оккупации.

Как объяснили рост инфицированных в Минздраве

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил такой рост количества зараженных устранением очереди на тестирование в лабораториях.

В общем в Украине осуществляют от 10 до 12 тысяч ПЦР-тестов в сутки, и еще 5 – 7 тысяч тестов – методом ИФА.