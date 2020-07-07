Более 200 ученых призвали Всемирную организацию здравоохранения признать, что коронавирус может передаваться по воздуху. Они уверяют, что это существенное изменение, которое может изменить некоторые текущие меры, принимаемые для прекращения пандемии COVID-19.

Ученые со всего мира упорно работают над тем, чтобы понять новый вирус и собрали уже достаточно много информации, сообщает Medical Express.

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Впрочем, ВОЗ до сих пор сравнивает COVID-19 с гриппом, хотя ученые подчеркивают, что между гриппом и коронавирусом существует много различий.

Также Американский центр контроля и профилактики заболеваний (CDC) говорит, что в основном коронавирус передается от человека к человеку через тесный контакт, но в пресс-службе добавляют: "Мы все еще изучаем, как распространяется вирус".

Мы обеспокоены тем, что непризнание риска передачи COVID-19 в воздухе и отсутствие четких рекомендаций относительно мер контроля против вируса, который распространяется по воздуху, будут иметь значительные последствия. Люди могут подумать, что они полностью защищены, следуя действующим рекомендациям, но на самом деле необходимы дополнительные вмешательства,

– говорится в сообщении.

Напомним, ранее ученые установили, что лишь за минуту разговора в воздух выбрасывается по меньшей мере 1000 микрокапель. Некоторые из них держатся на том же месте до 8 минут, а некоторые – до 14.

Кроме того, физики утверждают, что социальная дистанция в 2 метра работает только в том случае, если скорость воздуха нулевая.

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