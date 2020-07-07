Понад 200 вчених закликали Всесвітню організацію охорони здоров'я визнати, що коронавірус може передаватися повітрям. Вони запевняють, що це суттєва зміна, яка може змінити деякі поточні заходи, які вживаються для припинення пандемії COVID-19.

Вчені зі всього світу наполегливо працюють над тим, щоб зрозуміти новий вірус і зібрали вже досить багато інформації, повідомляє Medical Express.

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Втім, ВООЗ досі порівнює COVID-19 з грипом, хоч вчені наголошують на тому, що між грипом та коронавірусом існує багато відмінностей.

Також Американський центр контролю та профілактики захворювань (CDC) говорить, що в основному коронавірус передається від людини до людини через тісний контакт, але в пресслужбі додають: "Ми все ще вивчаємо, як поширюється вірус".

Ми стурбовані тим, що невизнання ризику передачі COVID-19 у повітрі та відсутність чітких рекомендацій щодо заходів контролю проти вірусу, який поширюється повітрям, матимуть значні наслідки. Люди можуть подумати, що вони повністю захищені, дотримуючись чинних рекомендацій, але насправді необхідні додаткові втручання,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше вчені встановили, що лише за хвилину розмови в повітря викидається щонайменше 1000 мікрокрапель. Деякі з них тримаються на тому ж місці до 8 хвилин, а деякі – до 14.

Орім того, фізики стверджують, що соціальна дистанція у 2 метри працює лише в тому випадку, якщо швидкість повітря нульова.

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