Новое исследование мозга мужчин

Многие исследования изучали изменения в женском мозге после того, как женщина родила и начала воспитывать ребенка, но мало исследований было сделано по изменениям в мужском мозге.

Также по теме: Какие последствия жесткого воспитания для детей

Чтобы исправить эту ситуацию, ученые провели исследование, которое предусматривало проведение МРТ двух групп мужчин, сделанных до рождения и после. Первая группа была в Испании – исследователи просканировали мозг каждого добровольца до того, как их партнерша забеременела, а затем снова после того, как у пары родился ребенок.

Другая группа была в США, где исследователи сканировали мозг мужчин-добровольцев во время поздней беременности их партнерши, а затем снова примерно через восемь месяцев после рождения ребенка. Для контрольной группы ученые также просканировали мозг 18 мужчин-добровольцев, не родивших детей.

Причины изменений в мозге после рождения ребенка

Результаты показали, что у родителей, в отличие от матерей, с рождением ребенка не изменяются структуры лимбической системы мозга, отвечающей за мотивацию и внутреннее вознаграждение. Но перестройка происходит в коре больших полушарий, а именно зрительной коры и участков связанных с сетью пассивного режима работы мозга.

Вероятно, изменения в мозге должны помочь мужчинам легче распознавать ребенка и лучше реагировать на него, говорят авторы исследования.