Новое исследование мозга мужчин
Многие исследования изучали изменения в женском мозге после того, как женщина родила и начала воспитывать ребенка, но мало исследований было сделано по изменениям в мужском мозге.
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Чтобы исправить эту ситуацию, ученые провели исследование, которое предусматривало проведение МРТ двух групп мужчин, сделанных до рождения и после. Первая группа была в Испании – исследователи просканировали мозг каждого добровольца до того, как их партнерша забеременела, а затем снова после того, как у пары родился ребенок.
Другая группа была в США, где исследователи сканировали мозг мужчин-добровольцев во время поздней беременности их партнерши, а затем снова примерно через восемь месяцев после рождения ребенка. Для контрольной группы ученые также просканировали мозг 18 мужчин-добровольцев, не родивших детей.
Причины изменений в мозге после рождения ребенка
Результаты показали, что у родителей, в отличие от матерей, с рождением ребенка не изменяются структуры лимбической системы мозга, отвечающей за мотивацию и внутреннее вознаграждение. Но перестройка происходит в коре больших полушарий, а именно зрительной коры и участков связанных с сетью пассивного режима работы мозга.
Вероятно, изменения в мозге должны помочь мужчинам легче распознавать ребенка и лучше реагировать на него, говорят авторы исследования.