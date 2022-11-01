Новое исследование питания

В исследовании ученые рассмотрели диеты, режимы упражнений и образ жизни 2600 участников. В общей сложности исследование длилось пять лет.

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Участники заполняли анкеты в разное время дня и в разные сезоны для сбора данных. Каждая группа участников выявила ключевые изменения в питании и образе жизни, которые соответствовали периодам тревоги и даже депрессии.

Как питаться, чтобы улучшить психическое состояние

Результаты показали, что стабильный ежедневный завтрак, умеренные физические упражнения и снижение потребления вредной пищи и кофеина улучшают психическое здоровье молодых женщин. Это касалось и зрелых женщин, но с оговоркой: им также нужно добавить в рацион большое количество фруктов.

Ментальное здоровье молодых мужчин улучшалось с выполнением ежедневных физических упражнений, потреблением молочных продуктов и мяса, а также с отказом от фаст-фуда и кофеина. Зрелые мужчины ко всему должны потреблять большое количество орехов, чтобы оставаться психически здоровыми.

Когда молодые мужчины и женщины потребляют большое количество кофеина, он остается в их организме в течение длительного времени и продолжает стимулировать нервную систему, что увеличивает стресс и приводит к тревоге.

– рассказала автор исследования Лина Бегдаче .

Она подчеркнула, что ученые и диетологи должны обратить внимание на диету не только со стороны физического здоровья, но и психологического.