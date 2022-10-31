Но и не стоит забывать об очевидном: иногда человек хочет есть, потому что просто проголодался или потратил много калорий, например из-за активной тренировки или долгой прогулки на свежем воздухе.

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Гипергликемия

Глюкоза – это основной источник энергии для человека, его организм получает из пищи. Чтобы попасть в клетки, ей нужен "транспорт" – инсулин. Это гормон, который вырабатывает поджелудочная железа. Если поджелудочная железа не может вырабатывать инсулин или клетки организма не реагируют на него, как при диабете первого и второго типа, глюкоза накапливается в крови – развивается гипергликемия.

Симптомы гипергликемии развиваются медленно в течение нескольких дней или недель – это жажда или голод, затуманенное зрение, частое мочеиспускание, головные боли. Если уровень глюкозы в крови долго остается высоким, это может привести к серьезным последствиям: сердечно-сосудистым заболеваниям, повреждению сосудов сетчатки, почечной недостаточности и полинейропатии.

Гипогликемия

Гипогликемия – это состояние, когда уровень сахара в крови ниже нормы. Низкий уровень глюкозы может являться побочным эффектом приема противодиабетических препаратов.

Первые признаки гипогликемии: бледная кожа; дрожь в теле и обильное потоотделение; головная боль; усталость; головокружение; учащенное сердцебиение; раздражительность и чувство тревоги; проблемы с концентрацией внимания; онемение губ, щек и языка.

Заболевания щитовидной железы

Щитовидная железа вырабатывает гормоны, отвечающие за работу многих процессов организма. Она отвечает за сжигание калорий и частоту сердечных сокращений. Из-за нарушения баланса гормонов щитовидной железы вы можете ощущать усталость или тревогу, быстро терять или набирать вес. А повышенный аппетит чаще всего возникает при таких нарушениях:

Гипертиреоз в ответ на низкий уровень тиреотропного гормона (ТТГ), вырабатываемого гипофизом, щитовидная железа начинает продуцировать больше своих гормонов. Среди симптомов потеря веса при повышенном аппетите, учащенное сердцебиение, чувство беспокойства, раздражительность, проблемы со сном, дрожь в руках, повышенное потоотделение, мышечная слабость.

в ответ на низкий уровень тиреотропного гормона (ТТГ), вырабатываемого гипофизом, щитовидная железа начинает продуцировать больше своих гормонов. Среди симптомов потеря веса при повышенном аппетите, учащенное сердцебиение, чувство беспокойства, раздражительность, проблемы со сном, дрожь в руках, повышенное потоотделение, мышечная слабость. Гипотиреоз – ТТГ повышен, и щитовидная железа производит меньше гормонов, чем нужно для правильной работы организма. Признаки гипотиреоза: увеличение веса, повышенный аппетит, чувство холода, мышечная слабость, усталость, бледная кожа, боли в суставах и мышцах, хриплый голос, пониженное потоотделение.

– ТТГ повышен, и щитовидная железа производит меньше гормонов, чем нужно для правильной работы организма. Признаки гипотиреоза: увеличение веса, повышенный аппетит, чувство холода, мышечная слабость, усталость, бледная кожа, боли в суставах и мышцах, хриплый голос, пониженное потоотделение. Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) – это воспаление щитовидной железы, при котором иммунная система вырабатывает антитела, атакующие собственный орган организма. При АИТ могут быть признаки как гипо-, так и гипертиреоза.

Если вы чувствуете такие симптомы – обратитесь к семейному врачу, после консультации он направит вас на дополнительные обследования, чтобы подтвердить диагноз.