В основу лекарств положили нанотела – простейшие версии антител, которые вырабатывают ламы для противодействия заболеваниям и инфекциям.

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Перспективная разработка будет тестироваться на людях

Пока препарат испытывали только на лабораторных животных, и впоследствии состоятся тестирования на людях.

В Организации по охране общественного здоровья Англии сообщили, что лечение назальным спреем на основе крови ламы является одним из самых эффективных средств для нейтрализации коронавируса.

По словам Джеймса Нейсмита, директора и исследователя Института Розалинд Франклин в Оксфордшире, зараженные коронавирусом грызуны выздоравливали в течение 6 дней с помощью нового препарата.

Почему лекарства такие эффективные



Действенность преперета объясняется силой нанотел животных. Эти частицы эффективно и прочно связываются с вирусом. Нанотила быстро обнаруживают нежелательную форму и обозначают ее. Этот сигнал дает установку иммунной системе, которая прицельно уничтожает инфекцию.

Частицы антител ламы Фифи особенно прочно связываются с вирусом SARS-CoV-2.

Как нанотела приспособились к ковиду

Фифи вакцинировали небольшим кусочком вирусного белка. Этот вирус был неинфекционным и имел целью стимулировать иммунную систему животного. Организм ламы начал вырабатывать особые молекулы, в которых появились специфические нанотела.

Ученые отделили и очистили сильнейшие частицы из крови. Нанотела подбирали по соответствию вирусу, чтобы частицы как можно крепче прикреплялись к инфекции.

Впоследствии ученые смогли вырастить большое количество молекул, которые смогли противостоять болезни.

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Когда препарат будет готов

Иммунолог из Манчестерского университета Шина Крюкшенк рассказала, что разработка имеет перспективное будущее, но испытания до сих пор находятся на ранней стадии.

Мы должны получить больше данных об эффективности и безопасности, прежде чем перейти к испытаниям на людях. В то же время она является очень перспективной, и тот факт, что она является дешевой и простой в использовании, также является плюсом. СOVID-19, к сожалению, еще некоторое время будет с нами, поэтому потребуется больше лекарств,

– отметила профессор.



Шина Крюкшенк, иммунолог / Фото LSTmed

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