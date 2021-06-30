Пресс-служба Еврокомиссии сообщила. что уже до октября в список могут добавить более 10 препаратов.
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Детали о препаратах
- Сразу 4 из этих препаратов являются моноклональными антителами и они находятся на стадии рассмотрения в Европейском агентстве по лекарственным средствам.
- Кроме того, еще один иммунодепрессант имеет разрешение на продажу, который может быть расширен для лечения пациентов с COVID-19.
- Еще 5 препаратов находятся на продвинутой стадии разработки. Они имеют существенный потенциал и могут войти в список 3 новых терапевтических средств от COVID-19. Они могут получить разрешение на применение до октября этого года.
- Препараты, добавленные в портфолио, получат полный пакет научного и финансового сопровождения.
COVID-19 в мире: последние новости
- В конце июня Турцию накрыл штамм коронавируса Дельта. В стране обнаружили более 220 зараженных.
- Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова официально подтвердила, что новый штамм коронавируса Дельта уже есть и в России.
- Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что даже вакцинированные люди уязвимы к новому штамму коронавируса. Их просят соблюдать социальную дистанцию и находиться в проветриваемых помещениях.