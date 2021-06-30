Пресс-служба Еврокомиссии сообщила. что уже до октября в список могут добавить более 10 препаратов.

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Детали о препаратах

Сразу 4 из этих препаратов являются моноклональными антителами и они находятся на стадии рассмотрения в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

Кроме того, еще один иммунодепрессант имеет разрешение на продажу, который может быть расширен для лечения пациентов с COVID-19.

Еще 5 препаратов находятся на продвинутой стадии разработки. Они имеют существенный потенциал и могут войти в список 3 новых терапевтических средств от COVID-19. Они могут получить разрешение на применение до октября этого года.

Препараты, добавленные в портфолио, получат полный пакет научного и финансового сопровождения.

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