Пресслужба Єврокомісії повідомила. що вже до жовтня у список можуть додати понад 10 препаратів.
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Деталі про препарати
- Відразу 4 з цих препаратів є моноклональними антитілами і вони перебувають на стадії розгляду у Європейському агентстві з лікарських засобів.
- Окрім того, ще один імунодепресант має дозвіл на продаж, який може бути розширено для лікування пацієнтів з COVID-19".
- Ще 5 препаратів перебувають на просунутій стадії розробки. Вони мають суттєвий потенціал і можуть увійти до списку 3 нових терапевтичних засобів від COVID-19. Вони можуть отримати дозвіл на застосування до жовтня цього року.
- Препарати, додані до портфоліо, отримають повний пакет наукового і фінансового супроводу.
COVID-19 у світі: останні новини
- Наприкінці червня Туреччину накрив штам коронавірусу Дельта. У країні виявили понад 220 заражених.
- Окрім того, глава Росспоживнагляду Анна Попова офіційно підтвердила, що новий штам коронавірусу Дельта вже є також у Росії.
- У Всесвітній організації охорони здоров'я попередили, що навіть вакциновані люди є вразливими до нового штаму коронавірусу. Їх просять дотримуватися соціальної дистанції і перебувати у провітрюваних приміщеннях.