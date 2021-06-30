Пресслужба Єврокомісії повідомила. що вже до жовтня у список можуть додати понад 10 препаратів.

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Деталі про препарати

Відразу 4 з цих препаратів є моноклональними антитілами і вони перебувають на стадії розгляду у Європейському агентстві з лікарських засобів.

Окрім того, ще один імунодепресант має дозвіл на продаж, який може бути розширено для лікування пацієнтів з COVID-19".

Ще 5 препаратів перебувають на просунутій стадії розробки. Вони мають суттєвий потенціал і можуть увійти до списку 3 нових терапевтичних засобів від COVID-19. Вони можуть отримати дозвіл на застосування до жовтня цього року.

Препарати, додані до портфоліо, отримають повний пакет наукового і фінансового супроводу.

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