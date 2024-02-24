Связь обнаружили африканские медики, результаты наблюдений опубликованы в журнале Urology Reports.

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Медики больницы неотложной помощи описали необычный случай 17-летнего пациента с артериальным приапизмом – спонтанной эрекцией.

Что известно о клиническом случае

Парня госпитализировали с острой ишемией и проблемами с почками вследствие укуса комаров. Но кроме типичных симптомов, таких как головная боль и боль в животе, пациент имел стойкую эрекцию.

Отмечают, что она длилась 18 часов. И возникала спонтанно, без стимуляции. Состояние парня медикам удалось стабилизировать после терапии по соответствующему протоколу.

Почему возникла эрекция

Ученые предположили, что лихорадка Денге, вероятно, влияет на сосуды, провоцируя увеличение кровоснабжения к пенису.