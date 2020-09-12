Если у любого человека или члена семьи есть суицидальные намерения, лучший способ – предложить сочувственно выслушать его.

Кроме того, в Украине существует Lifeline – специальная горячая линия по вопросам предотвращения самоубийств Lifeline Ukraine. Ее основатель Пол Ниланд рассказал для Спецпроекта "Психея", что единственным методом, с которым работают специалисты колл-центра, является определение риска самоубийства.

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Специалисты оценивают эмоциональное состояние звонящего. То есть, мог ли человек недавно пережить потерю или расстаться, знает ли других людей, которые пытались совершить суицид или уже совершили его, есть ли у него план, а также есть ли у человека средства, чтобы покончить с жизнью.



Куда обратиться за психологической помощью в Украине / ARC.UA

Единственной стандартной фразой, которой операторы начинают разговор являются: "Lifeline Ukraine, я вас слушаю".

"Среди инструментов, которые используют операторы – помощь человеку с контролем своего дыхания. Иногда полезно вспомнить виды досуга, которые у человека были раньше, и помочь запланировать их, например, связаться с другом и договориться о рыбалке", – объяснили в источнике.

Идея этого заключается в том, чтобы построить планы на будущее. А это противоречит намерению закончить жизнь и создает временное окно, необходимое для спасения жизни – примерно 15 минут.

Эмоциональное состояние, в котором находится человек, когда он действительно отчаявшийся, противоречит глубокому инстинкту самосохранения. Поэтому путем подобных дискуссий мы помогаем восстановить эмоциональное состояние и этот инстинкт,

– заявил основатель горячей линии.

После разговора важно поблагодарить человека за то, что он позвонил и позволил себе помочь. Специалисты добавляют, они всегда на связи и просят перезвонить, чтобы сообщить им, как человек себя чувствует.



Если человек "на грани" – выслушайте его и поддержите / Фото: Getty Images

Операторы также направляют человека обратиться к специалисту, чтобы получить подробную консультацию.

Если вы говорите с близким вам человеком – нужно дать ему знать, что он важен для вас и для мира.

Вы можете предложить человеку поддержку. Однако не надо брать на себя ответственность за то, чтобы "привести в порядок" этого человека, отмечают в Спецпроекте "Психея".