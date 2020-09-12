Якщо будь-яка людина або член сім’ї має суїцидальні наміри, найкращим способом – запропонувати співчутливо вислухати її.

Крім того, в Україні існує Lifeline спеціальна гаряча лінія з питань запобігання самогубствам Lifeline Ukraine. Її засновник Пол Ніланд розповів для Спецпроєкту "Психея", що єдиним алгоритмом, з яким працюють спеціалісти кол-центру, є визначення ризику самогубства.

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Спеціалісти оцінюють емоційний стан того, хто телефонує. Тобто, чи могла людина нещодавно пережити втрату чи розлучитися, чи знає інших людей, які намагалися вчинити суїцид або вже вчинили його, чи має вона план, а також чи є в людини засоби, щоб покінчити з життям.



Куди звернутися по психологічну допомогу в Україні / ARC.UA

Єдиною стандартною фразою, якою оператори починають розмову є: "Lifeline Ukraine, я вас слухаю".

"Серед інструментів, які використовують оператори, — допомога людині з контролем свого дихання. Часом корисним є згадати ті види дозвілля, які людина мала раніше, і допомогти запланувати їх, наприклад, сконтактувати з другом та домовитися про риболовлю", – пояснили у джерелі.

Ідея цього полягає у тому, щоб побудувати плани на майбутнє. А це суперечить наміру закінчити життя і створює часове вікно, необхідне для порятунку життя – приблизно 15 хвилин.

Емоційний стан, в якому перебуває людина, коли вона справді зневірена, суперечить глибшому інстинкту самозбереження. Тож шляхом подібних дискусій ми допомагаємо відновити емоційний стан та цей інстинкт,

– заявив засновник гарячої лінії.

Після розмови важливо подякувати людині за те, що вона зателефонувала і дозволила собі допомогти. Спеціалісти додають, вони завжди на зв’язку і просять передзвонити, аби повідомити їм, як людина почувається.



Якщо людина "на межі" – вислухайте її і підтримайте / Фото: Getty Images

Оператори також спрямовують людину звернутися до фахівця, аби отримати детальну консультацію.

Якщо ви говорите з близькою для вас людиною – слід дати їй знати, що вона важлива для вас і для світу.

Ви можете запропонувати людині підтримку. Однак не треба брати на себе відповідальність за те, щоб "привести до ладу" цю людину, наголошують у Спецпроєкті "Психея".