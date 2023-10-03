Чтобы облегчить симптомы и восстановить комфорт, важно знать, как помочь в этом состоянии. Об этом 24 Канала рассказала врач и health–экспертка Ульяна Вернер.

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Не спешите есть снова

После обилия пищи желудочно-кишечный тракт работает, активно переваривая ее. Большая часть может вызвать растяжение стен желудка и неприятное ощущение тяжести. Отказ от еды на время позволяет желудку и кишечнику переварить избыток и постепенно вернуться в нормальное состояние.

Ульяна Вернер “Потребуется время для того, чтобы желудочный сок и ферменты расцепили пищу. Если есть еще больше после переедания, это может помешать нормальному пищеварительному процессу и привести к ухудшению состояния”.

Переедание может вызвать резкие колебания уровня сахара в крови. Время без еды позволяет сахару вернуться в норму и поддерживает нормальную функцию инсулина.

Пейте воду

Вода помогает разжижать пищу в желудке, что облегчает процесс переваривания. Также она способствует растворению питательных веществ из пищи, что позволяет им лучше поглощаться желудочным трактом.

Переедание может вызвать некоторую дегидратацию, особенно если вы употребляете соленую или пряную пищу. Вода помогает поддерживать лучший уровень гидратации организма, что принципиально для обычного функционирования всех органов и систем.

Ульяна Вернер Кроме того, вода может придать ощущение сытости, что помогает снизить аппетит после переедания. Это может быть полезно для тех, кто борется с постоянным перееданием».

Избегайте антацидов

Антациды – класс лекарственных препаратов, которые используются для снижения кислотности в желудке. Они широко используются для лечения симптомов гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭРБ), язв желудка и двенадцатиперстной кишки, диспепсии (расстройства пищеварения) и других заболеваний, связанных с высоким уровнем кислотности в желудке.

Однако кислотность в желудке важна для нормального переваривания пищи. Кислота помогает активировать ферменты, которые расщепляют пищу и обеспечивает защиту от патогенных микроорганизмов. После переедания важно иметь достаточный уровень кислотности для нормального пищеварения.

Также антациды могут вызвать задержку переваривания пищи, поскольку они снижают активность желудочного сока. Это может привести к ухудшению симптомов тяжести и вздутию после переедания.

Когда можно есть и что

На следующий день после переедания рекомендуется отказаться от тяжелой и высококалорийной пищи и сосредоточиться на легких здоровых блюдах, таких как фрукты, овощи и нежирная белковая пища.

Не забывайте, что переедание – это часто временная проблема и обычно не угрожает здоровью. Однако, если вы чувствуете себя слишком плохо, имеете высокую температуру, сильные боли или другие тревожные симптомы, обязательно обратитесь к врачу. Важно слушать свой организм и не перенапрягаться.