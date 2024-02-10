Белок

Каждый большой прием пищи должен содержать белок, но не только его. Многие думают, что за рост мышечной массы отвечает только белок, однако это не совсем так. Рост мышц происходит при сочетании упражнений и сбалансированной диеты, которая содержит также жиры и углеводы. При этом, если употреблять больше белка, не обязательно получишь рост мышц – скорее всего, его избыток организм использует для производства энергии.

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Нужное количество белка большинство спортсменов могут получить, просто сбалансировано питаясь. Хорошие источники: горох, фасоль, чечевица, творог, яйца, молоко, йогурт, тофу (и другие растительные альтернативы), рыба, постное мясо и птица.

Углеводы

Помните об углеводах. Они являются основным источником энергии. Чем активнее человек занимается спортом, тем больше углеводов в ежедневном рационе должно быть. Если углеводов недостаточно, человек может чувствовать себя обессиленным, чувствовать ухудшение концентрации, а времени на восстановление сил после тренировки потребуется больше.

Выбирать нужно здоровые источники углеводов: ржаной хлеб из обойной муки, бурый рис, цельнозерновые макароны, картофель с кожурой, фрукты и овощи, в том числе консервированные и сушеные (но при этом нужно убедиться, что там нет большого количества сахара или соли).

Перекусы

Перед тренировкой, примерно за час, можно сделать легкий перекус. Это поможет лучше выполнять упражнения и восстанавливаться после них. В качестве перекуса нужно выбирать продукты, которые легко перевариваются: кашу, фрукты, например банан, сыр, йогурт, можно выпить стакан молока.

Перед тренировкой не нужно есть то, что может вызвать дискомфорт в желудке: картофель фри, чипсы, авокадо, оливки, жирный сыр, большое количество орехов (особенно необжаренных), сырые овощи, цельнозерновые хлопья.

Вода

Важно регулярно в течение дня пить жидкость. Ее недостаток может ухудшать ваши спортивные результаты. Напиток нужно выбирать исходя из интенсивности и продолжительности физической нагрузки и от ваших целей. Если нагрузка умеренная и длится менее часа, нужна только вода.

Если тренировка тяжелая и ее продолжительность более часа – можно пить молоко или изотонический напиток, а также комбинировать высокоуглеводную пищу с водой.

Если вы не уверены, что ваше питание обеспечивает ваш организм всем необходимым, можно обратиться за помощью к профессиональному диетологу или тренеру – он поможет составить сбалансированный рацион исходя из вашего образа жизни, потребностей и уровня физической нагрузки.