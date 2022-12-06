Смерти детей в Великобритании

В Англии уже зафиксировали 5 смертей детей в возрасте до 5 лет, 7-летнего ребенка в Уэльсе и 12-летнего подростка в Лондоне. Последней жертвой стала 5-летняя девочка, обучавшаяся в начальной школе Black Mountain.

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Ребенок серьезно заболел – его госпитализировали в Королевскую больницу Белфаста. Из-за тяжелого состояния девочку перевели в реанимацию, но 5 декабря она скончалась.

После этого всех детей из начальной школы, где училась скончалась, попросили посетить больницу. Там они должны осмотреть врач и назначить профилактический курс антибиотиков. Врачи уже диагностировали у одного из учеников этого учебного заведения тяжелую форму стрептококковой инфекции А, а также несколько детей с легким течением болезни.

Что это за заболевание

Бактерия обычно вызывает легкую инфекцию, вызывающую боль в горле или скарлатину, которую можно легко лечить антибиотиками. Поэтому пока неясно, почему бактериальная инфекция, обычно вызывающая легкие симптомы, в этом году вызывает столь высокую смертность.

Врачи в Великобритании предполагают, что одной из причин может быть снижение коллективного иммунитета, которое повлекло за собой ограничение социальных контактов детей на протяжении пандемии COVID-19.

Поэтому медики призывают родителей обратиться в больницу, если у их ребенка появились признаки ухудшения состояния после приступа скарлатины, боли в горле или респираторной инфекции.