На протяжении десятилетий 10 000 шагов числились образцом малого уровня физических упражнений, нужных для сохранения вашего здоровья. Но если вы собираетесь побаловать себя сидром, вам нужно подумать о том, чтобы добавить дополнительные 5670 шагов к вашей цели.

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Сколько нужно двигаться, чтобы сжечь калории из алкоголя

Разработчики мобильного приложения WeWard, которое вознаграждает ваши ежедневные шаги деньгами, подарками или пожертвованиями на благотворительные организации, составили рейтинг девяти алкогольных напитков. Оказалось, что для тех, кто желает оставаться в тонусе, лучшим вариантом станет порция виски. Вот такие результаты получили эксперты:

Средняя пол-литра сидра напитка содержит около 240 калорий, для сжигания которых понадобится примерно 51 минута ходьбы.

Чуть меньше усилий потребует светлое пиво – его 200 калорий можно сжечь примерно в 5000 шагах. Такая прогулка продлится около 43 минут.

Бокал шампанского содержит 90 калорий, а пройти нужно 2520 шагов примерно за 19 минут.

Самой диетической оказалась порция виски – в ней всего 60 калорий. Чтобы сжечь их, нужно пройти около 1680 шагов примерно за 12 минут.

Сколько можно пить

Отметим, что Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует людям не пить больше 14 единиц в неделю и распределить их на три дня или больше.

Сколько единиц алкоголя содержат разные напитки? Стопка крепкого алкоголя (25 мл): 1 единица

Стандартный (175 мл) бокал вина: 2,1 единицы

Большой (250 мл) бокал вина: 3 единицы

Пинта (0,56 л) 4% пива: 2,3 единицы

Пинта 5% пива: 2,8 единицы

Пинта крепкого сидра (8%): 4,5 единицы

Между тем, Центры по контролю и профилактике заболеваний в США рекомендуют американцам не употреблять более 14 стандартных алкогольных напитков в неделю для мужчин и семи для женщин.