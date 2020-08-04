Сколько доз вакцин против коронавируса получит Украина и когда
Украина имеет право обратиться в объединение глобального доступа к вакцинам COVID-19 COVAX за вакцинами для проведения прививок людям из групп риска. Это около 8 миллионов доз.
Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет 24 канал.
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По его словам, каждая страна, которая является членом этой организации, получит вакцины для покрытия прививкой около 20% населения. Для Украины это около 8 миллионов доз.
Сейчас уже 25 вакцин-кандидатов против COVID-19 исследуются клинически, и 6 из них приблизились к завершающей стадии.
По прогнозам Ляшко, серийное производство должно начаться в начале 2021 года, и вакцины должны появиться и в Украине для профилактики коронавирусной болезни.
Также мы работаем с производителями, чтобы они регистрировались на территории Украины, и субъекты хозяйствования, которые захотят защитить своих работников, чтобы предотвратить массовые вспышки на предприятиях, также могли покупать и вакцинировать своих работников,
– рассказал Ляшко.
Готовы ли украинцы вакцинироваться от коронавируса / Инфографика 24 канала