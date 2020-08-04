Украина имеет право обратиться в объединение глобального доступа к вакцинам COVID-19 COVAX за вакцинами для проведения прививок людям из групп риска. Это около 8 миллионов доз.

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет 24 канал.

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По его словам, каждая страна, которая является членом этой организации, получит вакцины для покрытия прививкой около 20% населения. Для Украины это около 8 миллионов доз.

Виктор Ляшко “Это та вакцина, которая гарантированно поступит в Украину разными объемами, и она может быть или бесплатной, или по специальной цене”.

Сейчас уже 25 вакцин-кандидатов против COVID-19 исследуются клинически, и 6 из них приблизились к завершающей стадии.

По прогнозам Ляшко, серийное производство должно начаться в начале 2021 года, и вакцины должны появиться и в Украине для профилактики коронавирусной болезни.

Также мы работаем с производителями, чтобы они регистрировались на территории Украины, и субъекты хозяйствования, которые захотят защитить своих работников, чтобы предотвратить массовые вспышки на предприятиях, также могли покупать и вакцинировать своих работников,

– рассказал Ляшко.