Україна має право звернутися до об'єднання глобального доступу до вакцин COVID-19 COVAX за вакцинами для проведення щеплень людям з груп ризику. Це близько 8 мільйонів доз.

Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшк, пише 24 канал.

Також на тему: Вакцини від коронавірусу може ніколи не бути: чого бояться науковці

За його словами, кожна країна, яка є членом цієї організації, отримає вакцини для покриття щепленням близько 20% населення. Для України це близько 8 мільйонів доз.

Віктор Ляшко “Це та вакцина, яка гарантовано надійде в Україну різними обсягами, і вона може бути або безкоштовною, або за спеціальною ціною”.

Нині вже 25 вакцин-кандидатів проти COVID-19 досліджуються клінічно, і 6 з них наблизилися до завершальної стадії.

За прогнозами Ляшка, серійне виробництво повинне розпочатися на початку 2021 року, і вакцини повинні з’явитися й в Україні для профілактики коронавірусної хвороби.

Також ми працюємо з виробниками, щоб вони реєструвалися на території України й суб’єкти господарювання, які хотітимуть захистити своїх працівників, щоб унеможливити масові спалахи на підприємствах, також могли купувати й вакцинувати своїх працівників,

– розповів Ляшко.