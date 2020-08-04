Скільки доз вакцин проти коронавірусу отримає Україна та коли
Україна має право звернутися до об'єднання глобального доступу до вакцин COVID-19 COVAX за вакцинами для проведення щеплень людям з груп ризику. Це близько 8 мільйонів доз.
Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшк, пише 24 канал.
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За його словами, кожна країна, яка є членом цієї організації, отримає вакцини для покриття щепленням близько 20% населення. Для України це близько 8 мільйонів доз.
Нині вже 25 вакцин-кандидатів проти COVID-19 досліджуються клінічно, і 6 з них наблизилися до завершальної стадії.
За прогнозами Ляшка, серійне виробництво повинне розпочатися на початку 2021 року, і вакцини повинні з’явитися й в Україні для профілактики коронавірусної хвороби.
Також ми працюємо з виробниками, щоб вони реєструвалися на території України й суб’єкти господарювання, які хотітимуть захистити своїх працівників, щоб унеможливити масові спалахи на підприємствах, також могли купувати й вакцинувати своїх працівників,
– розповів Ляшко.
Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу