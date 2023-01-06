Большинство людей, практикующих диеты для похудения, склонны во многом ограничивать себя. Это касается как выбора товаров, так и размера порций.

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Что такое сенсорное питание

Поскольку жесткие ограничения оказывают существенное влияние на психику, приверженцы таких диет со временем формируют "диетическое мышление". Диета становится подвигом, а любой срыв, случающийся – провалом, за который человек может испытывать стыд, чувство вины и желание компенсировать ошибку.

Желание контролировать калории, соблюдать детоксикацию, регулировать частоту приемов пищи, делить пищу на хорошую и плохую и отслеживать цифры на весах мешающего телу. Но, как правило, человек без проблем с пищевым поведением сам понимает, какую пищу, какой температуры и текстуры ему хочется. И если систематически ему отказывать в этом, связь с телом нарушается, становится сложнее распознавать свои желания и могут случаться срывы.

Доверительные отношения с телом, своими желаниями и потребностями называют осознанным питанием. Это не о диете, не о контроле, а о связи с телом, умении распознавать свои мысли и предпочтения, касающиеся контакта с организмом в целом, даже в отношении пищи.

Зачем сконцентрироваться на еде

Сейчас темп жизни очень высок, мы все куда-то торопимся, нередко едим на ходу, совмещаем еду с решением ряда рабочих вопросов или вообще откладываем еду или забываем о ней. Но важно понять, что перерыв в пищу – обычно 15 – 30 минут – редко оказывает существенное влияние на рабочий процесс. А вот на психику и контакт головы и тела может повлиять.

Если во время трапезы уделять все свое внимание непосредственно пище и своим ощущениям, процесс пройдет более эффективно. Легче будет чувствовать вкус и аромат, более тщательно пережевываться пища, гораздо проще распознавать сигналы тела, заметит сытость и не переесть.

Чтобы сконцентрироваться на еде, можно сделать несколько упражнений. Ведь сознание касается жизни в целом, а не только пищи. Да, еще перед началом потребления можно помедитировать, успокоиться, замедлиться. Важно понять, действительно ли хочется есть? А может, просто стало скучно или одиноко?

Само питание не должно быть быстрым: на еде нужно концентрироваться. Переживать о времени, как правило, не нужно. Следовательно, можно выделить это время для полноценной еды. Важно обращать внимание на ощущения от каждого кусочка, прислушиваться к звукам, запаху, текстуре, изменяющейся при жевании вкусов, глотании и отклике тела.