Полезные свойства хурмы

Прежде всего, в хурме содержится большое количество особого вещества – бета-криптоксантина. Это предшественник витамина А, поэтому употребление хурмы полезно для здоровья глаз, кожи и слизистых. Кроме того, этот витамин участвует в формировании иммунного ответа и обладает антиоксидантным свойством.

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Еще один важный компонент в составе хурмы – витамин С. Одна ягода обеспечивает почти 20% от дневной нормы. Поэтому хурма поддерживает иммунитет, улучшает усвоение железа и участвует в образовании коллагена.

Хурма – богатый источник калия, кальция, фосфора и клетчатки. Содержимое последней в одной ягоде достаточно велико – около 20% от суточной нормы. Следовательно, хурма помогает снижать уровень холестерина, чем обеспечивает здоровье сосудов и способствует выведению продуктов обмена из организма.

Когда хурма может навредить

Несмотря на большое количество полезных соединений, в хурме есть вещества, которые при особых обстоятельствах могут наносить вред организму человека. Это таннины. Они содержатся во многих продуктах, например, в чае, каштанах, орехах, кожуре винограда и придают характерную терпкость. В хурме есть особый танин – шибуол. В основном он содержится в кожуре и мякоти незрелых плодов. Именно он придает ягоде терпкий вкус.

Потенциальная опасность состоит в том, что при контакте шибуола с желудочным соком может образоваться клейкая грудка, к которой прилипают непереваренные остатки пищи. Такое скопление называется безоар. Причин образования безоаров немало. Их могут провоцировать и некоторые лекарства, и неперевариваемые части фруктов и овощей, такие как кожура и семена.

Но из-за шибуола хурма становится виновником безоаров чаще, чем другие ягоды и фрукты, поэтому для таких комков, связанных с хурмой, появилось даже отдельное название – диоспиробезоары. Однако это не значит, что, съев одну хурму, человек сразу получит безоар. Они возникают очень редко и чаще всего развиваются при определенных обстоятельствах.

В некоторых случаях к формированию диоспиробезоаров способствует пожилой возраст, сахарный диабет и заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), например язва желудка. В других – длительное употребление большого количества ягод хурмы, в том числе незрелых. Также причиной может быть низкая кислотность желудка и плохое пережевывание пищи.

Аллергии и пищевая непереносимость

Для здорового человека хурма в рационе полезна, но, как и с любым продуктом, нужно соблюдать меру. Не стоит есть сразу много ягод за раз, а для сохранения здоровья желудка важно выбирать спелые плоды.