Самые популярные растительные масла: что стоит о них знать
В рацион нужно включить масла, которые будут богаты ненасыщенными жирами. Например, оливковое, льняное, кунжутное и макадамии. Что нужно знать о растительных маслах и их влиянии на организм – читайте в нашем материале.
О том, чем полезны популярные масла, рассказала клинический диетолог Лаурен Талберт, пишет Flo.
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4 лучших масел
Оливковое
Оливковое масло или "жидкое золото" – богато витамином Е и другими природными антиоксидантами. Оно снижает уровень холестерина, активизирует сердечно-сосудистую систему и повышает эластичность кожи.
Оливковое масло очень популярно среди любителей вегетарианства / Фото pexels
Льняное масло
Эта масло богато незаменимыми жирными кислотами, которые наш организм получает из пищи. Регулярное употребление льняного масла способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, оно положительно влияет на нервную систему.
Льняное масло полезно для нервной системы / Фото heess.all.biz
Масло кунжутное
Кунжутное масло очень полезно для кожи и волос, ведь в нем содержится цинк и кальций. Оно также положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.
Кунжутное масло / Фото trioreha
Масло макадамии
Масло макадамии стимулирует метаболизм и улучшает здоровье волос, ногтей и кожи. Это также отличное средство, которое используют для предотвращения старения кожи, оно восстанавливает, увлажняет, питает и тонизирует ее.
Орехи макадамии, из которых изготавливают масло / Фото good-tips
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