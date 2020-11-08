В рацион нужно включить масла, которые будут богаты ненасыщенными жирами. Например, оливковое, льняное, кунжутное и макадамии. Что нужно знать о растительных маслах и их влиянии на организм – читайте в нашем материале.

О том, чем полезны популярные масла, рассказала клинический диетолог Лаурен Талберт, пишет Flo.

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4 лучших масел

Оливковое

Оливковое масло или "жидкое золото" – богато витамином Е и другими природными антиоксидантами. Оно снижает уровень холестерина, активизирует сердечно-сосудистую систему и повышает эластичность кожи.



Оливковое масло очень популярно среди любителей вегетарианства / Фото pexels

Льняное масло

Эта масло богато незаменимыми жирными кислотами, которые наш организм получает из пищи. Регулярное употребление льняного масла способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, оно положительно влияет на нервную систему.



Льняное масло полезно для нервной системы / Фото heess.all.biz

Масло кунжутное

Кунжутное масло очень полезно для кожи и волос, ведь в нем содержится цинк и кальций. Оно также положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.



Кунжутное масло / Фото trioreha

Масло макадамии

Масло макадамии стимулирует метаболизм и улучшает здоровье волос, ногтей и кожи. Это также отличное средство, которое используют для предотвращения старения кожи, оно восстанавливает, увлажняет, питает и тонизирует ее.



Орехи макадамии, из которых изготавливают масло / Фото good-tips

Перед тем как включать в свой рацион различные виды растительного масла, проконсультируйтесь со своим врачом.