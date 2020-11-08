Найпопулярніші рослинні олії: що варто про них знати
До раціону потрібно включити олії, які будуть багаті ненасиченими жирами. Наприклад, оливкова, льняна, кунжутна та макадамії. Що потрібно знати про рослинні олії та їх вплив на організм – читайте в нашому матеріалі.
Про те, чим корисні найпопулярніші олії, розповіла клінічний дієтолог Лаурен Талберт, пише Flo.
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4 найкращі олії
Оливкова
Оливкова олія або "рідке золото" – багата на вітамін Е та інші природні антиоксиданти. Вона знижує рівень холестерину, активізує серцево-судинну систему та підвищує еластичність шкіри.
Оливкова олія дуже популярна для прихильників вегетаріанства / Фото pexels
Лляна олія
Ця олія багата незамінними жирними кислотами, які наш організм отримує з їжі. Регулярне вживання лляної олії сприяє профілактиці серцево-судинних захворювань. Крім того, вона позитивно впливає на нервову систему.
Лляна олія корисна для нервової системи / Фото heess.all.biz
Олія сезамова
Кунжутна олія дуже корисна для шкіри та волосся, адже в ній міститься цинк і кальцій. Вона також позитивно впливає на серцево-судинну систему.
Кунжутна олія / Фото trioreha
Олія макадамі
Олія макадамі стимулює метаболізм і покращує здоров'я волосся, нігтів та шкіри. Це також відмінний засіб, який використовують для запобігання старінню шкіри, воно відновлює, зволожує, живить та тонізує її.
Горіхи макадамі, з яких виготовляють олію / Фото good-tips
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