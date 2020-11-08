До раціону потрібно включити олії, які будуть багаті ненасиченими жирами. Наприклад, оливкова, льняна, кунжутна та макадамії. Що потрібно знати про рослинні олії та їх вплив на організм – читайте в нашому матеріалі.

Про те, чим корисні найпопулярніші олії, розповіла клінічний дієтолог Лаурен Талберт, пише Flo.

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4 найкращі олії

Оливкова

Оливкова олія або "рідке золото" – багата на вітамін Е та інші природні антиоксиданти. Вона знижує рівень холестерину, активізує серцево-судинну систему та підвищує еластичність шкіри.



Оливкова олія дуже популярна для прихильників вегетаріанства / Фото pexels

Лляна олія

Ця олія багата незамінними жирними кислотами, які наш організм отримує з їжі. Регулярне вживання лляної олії сприяє профілактиці серцево-судинних захворювань. Крім того, вона позитивно впливає на нервову систему.



Лляна олія корисна для нервової системи / Фото heess.all.biz

Олія сезамова

Кунжутна олія дуже корисна для шкіри та волосся, адже в ній міститься цинк і кальцій. Вона також позитивно впливає на серцево-судинну систему.



Кунжутна олія / Фото trioreha

Олія макадамі

Олія макадамі стимулює метаболізм і покращує здоров'я волосся, нігтів та шкіри. Це також відмінний засіб, який використовують для запобігання старінню шкіри, воно відновлює, зволожує, живить та тонізує її.



Горіхи макадамі, з яких виготовляють олію / Фото good-tips

Перед тим як включати до свого раціону різні види рослинної олії, проконсультуйтесь зі своїм лікарем.