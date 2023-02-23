Мерило успеха

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, чем измеряется успех: нравом, умениями человека, его умом или интеллектом? В новом исследовании ученые акцентируют именно на интеллекте человека и что он является определяющим для достижения успеха.

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Четкого определения интеллекта нет, однако к когнитивным привычкам относят: память, внимание и концентрация, восприятие, действие, принятие решений, воображение и логическое мышление.

Самые богатые – не самые умные

Проанализировав данные результатов теста почти 60 тысяч человек на развитость когнитивных привычек (память, внимание, концентрация, восприятие, принятие решений, воображение и логическое мышление) и приравняв их с данными о доходах общества, шведские ученые из Линчепигского университета обнаружили, что самые богатые люди менее умны, чем просто состоятельные. Но самые бедные имели менее развитые когнитивные привычки.

Оказалось, что тесная связь между уровнем интеллекта и зарплаты существует только до определенного предела. Это 60 000 – 4,5 миллиона евро в год. Затем она становится незначительной. В результате примерно 1% людей получает сверхвысокий доход, не зависящий от их когнитивных способностей. То есть их успех может быть предопределен чем-то другим, а не интеллектом.

Неравенство оплаты труда

В последние годы активно обсуждался рост неравенства в оплате труда. Но, как выявило исследование, большинство граждан Швеции получают нормальные зарплаты, четко соответствующие индивидуальным когнитивным возможностям.

Но ситуация с течением времени может измениться. По словам исследователей, в связи с тем, что в западных странах стабильно растет заработная плата, все большая доля доходов может распределяться способами, не связанными с когнитивными способностями. То есть, зарплата не будет зависеть от интеллекта человека.



Автор: Ирина Криксон