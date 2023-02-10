Во время поездки по американским горкам голова может крутиться практически у любого, однако люди, страдающие приступами мигрени, гораздо чаще сталкиваются с проблемой укачивания.

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Новое исследование мигрени

В новом исследовании ученые из Германии определили, насколько чаще людей с мигренью колеблют по сравнению со здоровыми, а также выявили ранее неизвестные особенности работы их нервной системы. Для этого они использовали симуляцию поездки по американским горкам.

В исследовании принимали участие 20 пациентов с мигренью и 20 здоровых людей. Их средний возраст был 30 лет. Участники, страдающие мигреней, в среднем подвергались 3,7 приступу болезни в месяц, 15% из них принимали лекарства для профилактики. В эксперименте они не имели приступов мигрени, в 15% они возникли в течение двух суток после виртуальной поездки.

Участникам исследования была проведена функциональная магнитно-резонансная томография при просмотре 35-минутного реалистического ролика, симулирующая поездку по американским горкам. На видео скорая езда чередовала с медленными подъемами.

У людей с мигренью чаще качает и иначе работает мозг

По сравнению с участниками из контрольной группы пациенты с мигренью чаще сообщали о том, что во время просмотра ролика подвергались головокружению (65% против 30%) и испытывали укачивание (47,3% против 24,3%). У тех, кто страдал мигреней, симптомы были более отчетливыми и продолжительными.

Наши данные показывают, что области мозга, связанные с обработкой боли при мигрени, пересекаются с системами мозга, регулирующими укачивание и головокружение. У людей с мигренью не просто болит голова. Они часто сталкиваются с другими проблемами, которые могут снизить качество их жизни. Это исследование дает нам лучшее понимание, что происходит в их мозге,

– отметила автор исследования Габриэлла Карвало.

Функциональная МРТ показала, что у людей, регулярно испытывающих приступы мигрени, была повышена активность в отделах мозга, отвечающих за зрение, восприятие боли, обработку двигательной информации и равновесие. Также у них была снижена активность в частях мозга, связанных с когнитивными функциями, включая внимание. Чем тяжелее протекала мигрень у людей, тем отчетливее были эти изменения во время поездки.